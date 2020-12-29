疫情仍嚴重！Avril宣布押後2月香港騷。

新冠肺炎疫情仍然嚴重，全球好多演唱會都因此而取消。繼美國天后Billie Eilish上月宣布取消全球巡唱包括香港站之後，加拿大天后Avril Lavigne來年2月9日於亞洲國際博覽館Arena舉行的《AVRIL LAVIGNE “HEAD ABOVE WATER” WORLD TOUR 2020 》亦宣布再度延期！

主辦單位表示將會安排新的演出日期並於同一場館舉行。而原有之門票將會繼續有效，並可直接憑舊有門票於新的演出日期進場。Avril亦有拍片宣布巡唱改期的消息，她說：「大家好，我想親自向所有粉絲們傳達這個信息。我知道大家也希望我的演出能夠在2021年舉行，但令人遺憾的是疫情仍在繼續，亦代表着我們無法完成預期的演出。你們對我來說就是我的全部，而你們每個人的健康及安全仍是最重要的，以致我們將2021年的巡迴演出再度延期，並會在新年期間宣布有關新演出日期的安排。敬請大家保留你們持有的門票，因原有之門票將會繼續有效。亦請大家緊記戴上口罩，勤洗手並繼續保持社交距離，這樣我們才能更快地度過這段疫情的日子，儘快與大家見面！」

查實今次已是Avril中港騷第2度改期，她原定於4月23日在中國深圳與5月24日在香港舉行演唱會，但2月時因疫情而取消。