林欣彤化身待嫁新娘　戴50萬鑽飾感受幸福閃到爆

歌手林欣彤（Mag）在年尾壓軸推出結婚進行曲《無名指的勇氣》，希望可以成為大家新的結婚進行曲，她與團隊有感大家經過今年的抗疫艱難生活，尤其本來計劃好今年結婚的新人，有一些婚禮不斷延期、有一些雖然做不到如願的婚禮，但也選擇如期進行，與另一半結盟。於是決定推出這歌，頌讚所有新人的勇氣，以及為未來打算結婚的新人打氣。

MV拍攝由她親身上陣，飾演一個待嫁新娘和男主角準備結婚的種種心情，氣氛甜蜜。而Mag更獲得珠寶品牌借出明年推出的婚嫁系列總值超過50萬的鑽飾，成為首位藝人率先佩戴，讓她更感受到那種幸福的甜蜜感覺。

一邊拍攝MV，她也想起自己幻想中的婚禮模樣，在一片沙灘上或草地上，充滿陽光的大自然環境舉行，然後有家人和朋友出席便十分滿足。她坦言：「唔想婚禮太隆重，一切從簡，最重要係大家都開開心心，唔好因為籌備而產生壓力同煩惱，簡單溫馨就好。」

今次她以輕鬆和幸福的聲線演繹歌曲，讓甜蜜感透過歌詞逐步滲出，她坦言這首歌是難演繹的，因為要唱出歌詞中那件人生大事的感覺，不能太像綿綿情話，但也不能太用力，所以在聲線上也花了不少心機。