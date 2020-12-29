超惡搞！粉紅色「Poo-poo維尼」

每一代人都有屬於他們共同回憶中的卡通人物存在，但有一些經典角色卻歷久不衰，連串起一代又一代人的童年與童真。小熊維尼算得上是其中一個，呆萌的行為和樣貌吸引了很多人的芳心，但如果它以一個意想不到的狀態現身，又會不會可以呃Like無數呢？

外國設計師Alex Solis善長畫出各種各樣不一樣的卡通人物，搞怪又充滿惡趣味，粉絲無數。早前他設計了蹲在地上用力去廁所的維尼，並取英文「便便」（Poo-poo）與「小熊維尼」（Winnie the Pooh）的諧音命名為「便便維尼（Pooh Pooh）」，發布到網上後引起不少回響，更被封為「暗黑版維尼」，超級崩懷童年呀！

這個「Poo-poo維尼」的注目點之一就是維尼的表情，用力且略帶猙獰，看上來十分辛苦，而形成鮮明的對比的是，維尼痾出來的居然是面帶愉悅笑容的小維尼，真係惡搞到極點。不知是不是因為「Poo-poo維尼」太受歡迎，這次Alex Solis與Funny Toy聯名推出戀愛粉色系「Poo-poo維尼」，把維尼由頭到腳變成極具少女心的粉紅色，尺寸高度還由原版的11cm，增高了整整一倍成22cm，全面升級。