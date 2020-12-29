本日日本：慶祝35周年！24間店舖大搞森林家族聯乘活動

不少女生小時候都曾經玩過森林家族（Sylvanian Families）玩具，該系列以可愛動物人形公仔配合華麗房屋及精緻家具，令玩家可打造出不同的夢幻場景。轉眼間森林家族已誕生35周年，為紀念這個特別的時刻，有關方面於多個場地舉行相關活動，其中JR川崎站前商場LA CITTADELLA即日起至明年1月31日將舉行期間限的森林家族Pop Up Park。活動將聯同商場內24間商店一同推出森林家族的限量商品，由限定玩具系列以至衣服等一應俱全，是日本最大規模的森林家族聯乘活動。不可錯過的有森林家族首次與餐廳合作推出主題限定餐飲，例如ELOISE’s Café特別打造了多款相關主題食品，包括了印有小兔子的法式多士及漢堡包等，可愛又美味。另外爆谷專門店HillValley則推出一款雪糕配爆谷的甜品，賣點係以小松鼠圖十案餅乾作點綴，相當Kawaii。此外，商場內更會將歷年來的森林家族出品炮製成極震撼的立體情景模型，並設有多個打卡位，絕對係誠意十足。

森林家族35周年記念POP UP PARK

日期：即日至2021年1月31日

地址：神奈川縣川崎市川崎區小川町 4-1 LA CITTADELLA