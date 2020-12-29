與何守信離婚避走美國　歐嘉慧惡鬥情敵汪明荃

好姊妹變情敵，歐嘉慧（左）與汪明荃因為何守信而反目，最後離婚避走美國。

外號「影壇美人魚」的歐嘉慧主演過近百部影視作品，最令人難忘的是無綫劇集《啼笑因緣》，劇集主題曲的歌詞「為怕哥你變咗心，情人淚滿襟，愛因早種偏葬恨海裏…」可能道出這位一代女星的心態！

歐嘉慧是70年代花旦，於1970年加入TVB即成為台柱花旦，於主持《歡樂今宵》期間跟金牌司儀何守信結緣，2人於1973年結婚。而最為人注意的相信是與何守信的一段婚姻！

「三角情仇」是當年的大新聞，何守信與當時已婚的汪明荃各自有家庭，加上汪明荃與歐嘉慧是好姊妹，2人合作應該毋須顧忌，好快觀眾覺得他們好合拍，甚至封為「金牌搭檔」、「螢幕情侶」。

有次在香港的大型公益活動期間，無綫藝員傾巢而出，而何守信竟然緊握汪明荃的手並肩而行，相片被刊登在報紙上，圖文並茂！

儘管歐嘉慧與汪明荃同是無綫四大花旦、是好姊妹，但好朋友與老公出雙入對，親密到令她無法忍氣吞聲。

有傳聞歐嘉慧搵過汪明荃「傾偈」，傳出雙方大打出手，互扯扯髮。至於何守信每日返到屋企都家嘈屋閉，吵鬧聲不絕。1975年何守信和汪明荃在同赴英國錄製節目回來後，何守信便傳出婚變消息，最後，維繫了2年的婚姻終告結束。不少人以為汪明荃會與何守信會進一步發展，直至1983年汪明荃亦宣布離婚，而歐嘉慧離婚後逐漸退出影壇。

由於歐嘉慧美人胚子引來不少追求者，曾有裙下之臣為她一擲千金，建一幢以她命名的半山豪宅，成一時佳話！