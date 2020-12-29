唔出席新城頒獎禮　葉文輝自認衰仔

新城DJ葉文輝（啤梨）今晚主持網上電台直播節目，邀請尹光擔任嘉賓。講到日前新城發生「大地震」，他自言即將轉換工作模式，雖然都是受薪工作，但已不是全職DJ：「係多勞多得，感覺似係同屋企人多咗個新身份，依家仲係合作夥伴。（新城主動要求改變合作模式？）入行23年都想有轉變，1個男人成日有人照顧都怕會變懶，要迫多啲。（多勞多得有壓力？）每個崗位都有壓力，自己好樂觀，可能多啲錢呢！」

講到明日是《新城勁爆頒獎禮2020》，原定有份幫手頒獎禮的他，自爆將不會出席，兼自認「衰仔」：「係我唔好！放咗2個星期假，一直冇同同事聯絡、冇緊貼頒獎禮進展、又冇返公司開會，唔知要做咗檢測先可以去，依家做唔切，所以都係做網民支持。」

提到新城跟香港音像聯盟（HKRIA）的雙方合約將於後日（31日）屆滿，不續約的話環球、Sony Music及華納唱片之旗下歌手及歌曲將「絕迹」電台，問到啤梨可知現時合約情況？他坦言不了解實際情況：「唔係我呢個層面去傾。（唔續約、冇歌手上電台宣傳，會影響請嘉賓？）係嘅話，到時都要面對，但暫時冇收到指令。（播歌之後有版權問題？）嚟緊做節目係要配合番公司，希望冇乜大影響。」

講到第4波疫情肆虐，同場有「廟街歌王」之稱的尹光，指最長試過4、5日不外出，就算出街，最多都是行斜路做運動、或去超級市場入貨，至於工作幾乎全部取消，特別是個人演唱會，已經延期多次，唯一希望明年3月舉行的粵劇《帝女花》能順利演出：「就嚟賣飛，唔知做唔做得成。（收入大受影響？）都唔緊要，但求大家身體健康，盡量少啲出街啦！出街嘅話就一定要戴口罩，見到有啲人冇戴、戴唔好好無品！有時都想出聲講，但太太捉住我話唔好。（寫首歌話人唔戴口罩冇禮貌。）都好！諗吓點唱，自己寫開現實、諧趣歌。」