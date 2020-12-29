店長太猖狂　打工變上床

搵食艱難，好多打工仔為咗保飯碗都要吞聲忍氣。AV業界資深人士神仙乙就話，日本AV有唔少以店長欺壓女員工嘅主題作品，甚至猖狂到向女方任意妄狂，搞到原本嚟打工，點知變成上床！不過上述都係劇情需要，大家千祈唔好有樣學樣呀！

光豬洗車

喺Natural High出品嘅《接客中面孔潮紅女》中，妖艷美人本庄鈴去到洗車店打工，店長見到阿妹咁靚即色心起，有一日鈴妹洗洗吓車，店長突然要佢剝光豬，用雙峰同美股嚟洗擦車身，客人見到梗係火都嚟，而店長就叫客人隨心所欲，同鈴妹大玩車震！之後，鈴妹轉去餐廳做侍應，經理就叫佢裝個遙控震蛋，每逢接待客人，匿喺暗角嘅經理就會開啟震蛋，搞到鈴妹受到快感衝擊，不知幾咁尷尬！最後，鈴妹去到另一間餐廳打工仲淒涼，因為經理狼胎到將鈴妹剝光豬，喺客人面前激戰一番，仲叫埋班廚師加入戰團，真係戥鈴妹可憐！

出軌15分鐘

喺Madonna推出嘅《15分の残業》入面，向井藍嘅老公因為年老多病，唔能夠工作搵錢，所以藍妹去到一間便利店做兼職。有一晚收工，店長同藍妹講只要做15分鐘就有薪水，條件就係任由店長玩弄，為咗保住份工，藍妹惟有聽從，仲答應同店長喺店內嘅辦公室激戰。自此之後，店長當正藍妹係應召女郎，畀錢佢去開房Happy。後來店長仲衰格到搵到上門，藍妹嘅老公不知就裏仲請呢個「姦夫」入屋食飯，但係店長就恩將仇報，趁老公入睡，喺飯廳同藍妹開戰，將大大頂綠帽當係回禮！

酒後亂性

E-BODY推出嘅《兼職女大學生與好色中年店長》，講述木下日葵喺一間便利店工作，通常都係得佢同店長兩個人處理店內事務。有晚店長見深夜時分冇客，就叫葵妹入辦公室飲酒閒談，喺酒精催化下，阿妹開始大吐苦水，話男友對佢唔好，特別係喺床上滿足唔到佢，鹹濕店長聽到之後，就表示可以滿足到阿妹，先催前索吻及愛撫一番，再施展舌功令阿妹快慰無比，然後店長運用強勁雄風將日葵登上高峰！經過呢次之後，店長經常喺店內葵妹摸身摸勢，見冇客人仲叫佢吹奏一曲，甚至匿喺收銀櫃位下面鬼混，不過葵妹完全冇反抗，因為店長真係「有料到」，令佢享盡高潮！

簡評

喺日本AV中，經常會見到飢渴女上司榨乾男下屬嘅作品，今次就轉一轉口味，睇吓男店長點樣同女店員「打好關係」。喺3部作品中，本仙最鍾意木下日葵主演嘅《兼職女大學生與好色中年店長》，一來葵妹靚女又身材高挑纖巧，外在美相當吸引，二來反應夠強烈，喺男優刺激之下發出鶯鶯叫聲及身體不停顫動，場面精彩，三來飾演男店長嘅男優長相平凡又夠晒猥瑣，感覺貼地，令人睇得更投入。