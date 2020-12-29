Abella Danger　軟體尤物　能屈能伸

被公認為床技好嘅四仔脫星都有個共通點，就係佢哋嘅身體零舍柔軟，而當中有一位近年冒起得極快，更喺各個四仔頒獎禮屢獲殊榮，佢就人氣脫星Abella Danger喇！

勤練芭蕾舞

唔少人都會問點解Abella Danger嘅身體咁柔軟呢？想知嘅話，就要從佢嘅童年開始講起。喺美國邁阿密出生嘅佢，擁有烏克蘭血統，自細喺一個猶太家庭長大。佢稱16歲前都係過住循規蹈矩嘅生活，父母希望佢將來成為一位芭蕾舞演員，所以佢一直勤練芭蕾舞，亦因為咁，令身體保持柔軟，演出四仔時帶嚟極大嘅幫助。

至於佢點解會投身四仔界？佢表示高中畢業後識咗個男友，對方經常拍攝佢哋嘅曳曳片段，卻估唔到自己竟然愛上喺鏡頭前演出嘅感覺，因此2014年自薦到著名四仔廠Bang Bros，希望能夠成為脫星界一員。憑住迷人樣貌及誘人身材，廠方唔單止同佢簽約，更一口氣為佢推出8套作品，由於佢身體柔軟，能夠輕易地做到高難度動作，令四仔迷大開眼界，予以高度讚賞。

橫掃獎項

由於佢出道後一系列嘅作品都獲得極佳成績，吸引到其他著名四仔片廠嘅注意，紛紛搵佢演出，包括Elegant Angel、Digital Playground、Girlfriends Films、Evil Angel等，唔係講笑，間間都係大廠。除咗令佢人氣飆升，更橫掃AVN、XBIZ、XCRO及1Spank Bank四個頒獎禮嘅「最佳新進脫星獎」，呢個成績縱然係天后級脫星都未能做到，絕對係實力強勁！

此外，佢嘅吸金力一樣咁勁，除咗為成人網站Airerose Entertainment擔任品牌大使，更同網站合作度橋令內容更多元化，甚至演出網絡四仔短片，收入豬籠入水，賺到盆滿砵滿呀！

Abella Danger唔單止喺四仔界獲得極高人氣，喺網上嘅人氣亦超勁，其社交網嘅追隨者已超過155萬，除咗因為佢嘅四仔作品大賣外，佢更經常喺網上分享火辣自拍相同影片，粉絲梗Like啦！

Profile

出生日期：1995年11月19日

身高：168cm

三圍：32C-24-32