吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、中午11時至1時

宜：交易、安床、裁衣

忌：理髮、詞訟、納畜

幸運方向：坐南向北

幸運數字：3、4、6、8

幸運顏色：藍

生肖指數 是日吉星：馬

鼠：↓ 在心中難以釋懷的往事再度浮上心頭，使你今天顯得有些情緒化。

牛：↓ 是日沖煞，海鮮類的食品要小心，免得過的話，就不要吃海鮮了。

虎：→ 不論你做甚麼事也好，但千萬別做會讓自己後悔的事。金色有助運勢。

兔：↑ 運氣會慢慢變得更好，所有事情雖然不是一下子就成功，但離成功不遠。

龍：→ 想轉工的你，今天可能有難得的機會從朋友那兒知道，不妨自薦一下。

蛇：→ 有着不錯的物質運。說不定真的有人會聽到你的心聲送給你想要的東西。

馬：★ 開始了新的戀情，愛情注入一股暖意，身心皆感受愛情洋溢的幸福感。

羊：↓ 不懂的事情別硬裝懂，很快會被看聽出破綻，還讓別人在內心嘲笑。

猴：→ 整體感覺運勢不錯，很多事情都不用你過度煩惱，就能輕鬆解決了。

雞：→ 今天心情平穩，收到一個很久不見的朋友電話，談談近況，心情愉快。

狗：→ 今天要特別注意偏頭痛的問題，小心頭部的小撞傷。注意有感冒的發生。

豬：↑ 有幾天的假期，在家裏好好享受寧靜的時光，慢音樂能紓緩緊張的心情。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：感情生活或較不穩，透過參與嗜好、宗教及學術等活動，助提升默契與互信基礎。

金牛：工作壓力較大，卻具上位及發展空間，宜積極行事。體能不穩，多休息有助發揮。

雙子：感情及親子關係較早前回穩不少，但已婚或同居朋友，就子女等事宜需多予耐性。

巨蟹：情緒甚佳，家庭運回穩，但已婚或同居朋友，感情關係或帶點不穩，宜多表關懷。

獅子：辭令及思考力回穩，但工作壓力大，宜注意人際關係，文書、傳訊、運輸等工序。

處女：體能欠佳，工作壓力較大，為保維進度，宜善用公餘，爭取休息，表現將較平穩。

天秤：辭令及思考力稍佳，但情緒及家庭運欠佳，故人氣尚見不穩，宜注意言行與態度。

天蠍：精神稍佳，但情緒及家庭運略為不穩，集中力仍見反覆，與家人相處宜多予耐性。

人馬：社交運略為回升，但辭令及思考力持續不穩，聯誼會友，宜多予耐性，保持笑容。

山羊：事業稍佳，鬥志較盛，有助公事推進。但財運欠佳，求職、謀事等，需多予耐性。

水瓶：人氣不穩，出門、出勤、公幹或海外項目等雖具進展，但需注意金錢交易等事宜。

雙魚：事業運稍佳，求職、謀事等雖具機遇，但鬥志偏低，或較忐忑，宜參考親信意見。

預測：國際政局不穩。假期前，銀行及國企項目，價位波幅或會較大。