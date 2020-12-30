東方日報C1：馬國明出年結婚　進駐湯洛雯半億豪宅

視帝馬國明今年6月認戀湯洛雯（靚湯）後，愈愛愈高調，幾乎長駐女友紅磡香閨，已達半同居關係。多次傳出婚訊的2人將於明年拉埋天窗，男方屆時順理成章進駐女友去年購入、價值半億的馬鞍山別墅，作為新婚愛巢。日前馬國明趁佳節管接管送，與女友返太古城寓所見家長，預習「婆媳一家親」！

46歲馬國明自從被踢爆與33歲湯洛雯「秘撻」後，經常甜蜜放閃，被母親催婚的他揚言視女友為結婚對象。與家人居於太古城的他，幾乎日日到女友位於紅磡的香閨，展開半同居生活。早前被指求婚成功的他將於明年「私有化」靚湯，2人被拍得一齊睇淺水灣豪宅， 為新婚作準備，就連玄學家李居明分析明年運程時，亦指肖虎的他「紅鸞星動」，很大機會結婚，難怪馬國明早前漏口風：「娶到老婆仲好過攞視帝，結婚係人生大事，搵到伴侶係一世，好過攞獎。」

開心見家長

至於靚湯方面，其父湯鎮宗對未來女婿讚不絕口，希望2人早日拉埋天窗，即將嫁女的他不惜於去年豪擲約5,000萬、以靚湯名義購入約2千呎的馬鞍山雲海別墅Lily Avenue單號別墅，作為超豪嫁妝。該別墅將陸續入伙，相信待明年結婚後，馬國明順理成章成為豪宅男主人。

愛得甜蜜蜜的2人日前又雙雙出動，約下午4時，男方工作後即急趕回女友寓所，接載她到附近購物，期間戴口罩及帽的靚湯下車，即引來途人目光，見她頻頻拉低帽，不欲被認出，之後匆匆步入電訊公司，向店員查詢一番便致電男友前來接載。而一直於車內等待的馬國明發現記者時 亦笑笑口，心情勁靚，之後載女友回其太古城寓所見家長。

抵達後，他先下車為伊人開車門，並接過女友手上的大袋禮物，看來是送給未來奶奶。離開停車場期間，記者指黃心穎 有劇集播映，問會否支持？他即默不作聲及揮手，尾隨的靚湯 更即時彈開，與男友保持幾個身位距離。臨入大廈時，馬國明 發現女友「不知所終」，急急回頭尋找，之後雙雙上樓，至晚上仍未見2人離開。

視察愛巢

翌日他們又糖黐豆外出拍拖，傍晚約6時，馬國明駕車載女友離開香閨，問到好事近見家長一事，他只甜笑不語，之後直駛往馬鞍山方向，估計是視察新婚愛巢。

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