【星星蜜語】2021年12星座塔羅運程：獅子、處女、天秤、天蠍

獅子、處女、天秤、天蠍的個性各異，想知道他們在2021年的12星座塔羅運程嗎？（設計圖片）

上期《星星蜜語》先為大家分析白羊、金牛、雙子與巨蟹的2021年12星座塔羅運程，這一期輪到獅子、處女、天秤、天蠍，在新一年他們各有高低，但肯定會是精彩的一年。

獅子座 (23/7-22/8)好消息不絕

整體運勢：人際關係和生活上都順遂如意。你能夠常常與人分享快樂，經常獲得好消息。

事業：壓力大，負擔沉重，但你很懂得分配時間，懂得多休息，懂得分配給別人做。

愛情：單身者要脫單需要加把勁，很多時都是獨來獨往。有伴侶者變得獨立有主見，能成為另一半的帶領者。

處女座 (23/8-22/9)事情剛剛好

整體運勢：事事都要將就，萬事剛剛好，未能有盈餘，八個蓋冚十個煲，每件事都很考你的靈活性。

事業：大致順利，人際關係不錯，未至於大成功，有合理的工作和回報已很不錯。

愛情：單身者本身魅力足夠，只要多點活躍就能吸引更多人。有伴侶者，感情和關係穩定順心。

天秤座 (23/9-23/10)結交合拍朋友

整體運勢：人際關係非常好，有貴人幫忙，能結交契合度高的朋友。有良好的合作關係。

事業：安穩的事業，穩定的收入，偶然有多點工作機會，可多賺些外快。

愛情：單身者能產生易於信任的印象，容易招徠好的桃花。有伴侶者關係穩定，卻因而稍見沉悶。

天蠍座 (24/10-21/11)單身者魅力高

整體運勢：每件事都好大壓力，你願意負起責任，但事事親力親為，只會令自己喘不過氣來。

事業：愈是期望公平對待，愈發現這個世界其實並不公平。把自己的尺量度別人，只會令自己不高興。

愛情：單身者自信滿滿，魅力爆棚，結識異性得心應手。有伴侶者卻要小心太自我而忽略了伴侶的感受。

Profile

Carlie

Angel Circle占卜館塔羅占卜師、天使通靈師、前世回溯師及動物傳心導師。（Facebook專頁：Angel Circle）