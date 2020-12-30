無懼寒流襲港　Panasonic為你打造溫暖安樂窩

Panasonic暖被寶FD-F06S1H備有烘暖被褥功能，其特製噴嘴可三面出風，送風更均勻。(客戶提供)

【營業資訊】

【Panasonic 暖被寶】

連續數天低溫寒流襲港，晚上睡覺一定要注意保暖，但最怕是在上床時被窩冷冰冰的。一部Panasonic暖被寶，可以幫你睡前先烘暖被鋪，讓你在寒冷的晚上，都有一個暖笠笠又軟綿綿的被窩，就更容易入睡，提升生活幸福感！

日本製造的Panasonic暖被寶FD-F06S1H備有烘暖被褥功能，其特製噴嘴可三面出風，送風更均勻。而且備有被褥防蟎功能，在烘暖被褥的同時，有效擊退塵蟎、趕走致敏源及有效保持被褥清潔，睡得更安心。內置5種預設模式，包括羽絨被或羊毛被、棉被、鞋、防蟎、烘乾鞋及衣物功能，只需調校百葉窗的送風角度至指向衣物及鞋子，選取指定模式，有效吹乾弄濕的衣服，清除鞋內濕氣。另有涼風吹送模式，於夏天使用時衣物更乾爽。

現跟機附送掛衣架及乾衣袋，每天回家後，可將外套等衣物放入乾衣袋內烘乾。只要將掛衣架放入乾衣袋掛起衣服，拉上拉鏈，將噴嘴套入乾衣袋內扣好，選擇衣服模式以高溫烘乾，去除濕氣。此外，FD-F06S1H更備有乾鞋模式，只需將噴嘴放進鞋內，以乾鞋模式的暖風快速去除鞋內濕氣，消除鞋內的異味及細菌。日常維護方面，只需用乾布輕抹機身，清潔簡單方便。

建議零售價：HK$1,080

【Panasonic 窗口式智能浴室寶FV-30BW2H】

強烈寒潮下都要洗澡，但又最怕感受到一陣陣寒意，家中無論小朋友及老人家以至大人都要注意保暖。想浴室暖笠笠舒舒服服沖涼，於浴室內安裝浴室寶，從頭到腳都感受到溫暖，全家人都能享受舒適溫暖的沐浴體驗。Panasonic窗口式智能浴室寶FV-30BW2H，除集合暖氣、乾衣、換氣及循環四大功能於一身，更備有CARE MODE 貼心模式，內設程序，自動切換運行模式。

於寒冬下沐浴時只需啟用「溫暖沐浴模式」，Panasonic 全新窗口式智能浴室寶 FV-30BW2H 便會立即輸出暖氣，讓用家能享受在暖氣下沐浴。智能浴室寶 FV-30BW2H內置高效能PTC (Positive Temperature Coefficient) 加熱器，有效即時提升浴室溫度，確保浴室在冬天時繼續保持舒適的氣溫。「溫暖沐浴模式」會於用家沐浴後(預設為15分鐘，可自行調校)自動設換成換氣功能，有效換走浴室內的蒸氣，確保浴室保持乾爽。

沖完涼，洗完衫，Panasonic 窗口式智能浴室寶 FV-30BW2H 備有「高效乾衣模式」，啟動乾衣(暖風乾燥)功能，當衣服乾透後(預設為15分鐘，可自行調校)便會自動設換成換氣功能，瞬間便能將衣服烘乾。

*提供睇位及安裝服務

建議零售價 :HK$3,580

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