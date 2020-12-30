李智雅揭真兇身份　《Penthouse》爆Eugene其實係男人？

韓星金素妍、李智雅與Eugene合演的韓劇《Penthouse》，講述為了躋身首爾100層豪華公寓「Hera Palace」最頂樓的「Penthouse」而賭上人生的故事，昨晚一集雖然被列為「19禁」，但第1部分及第2部分仍錄得21.3%及23.5%的平均收視，繼續穩守收視冠軍。

昨晚講到李智雅將丈夫嚴基俊與金素妍等人關在被廢棄的巴士上，迫他們講出過往對愛女趙秀敏做過的事，揭發他們棄屍、偽造遺書及令其女兒「被自殺」，李智雅之後又向眾人自爆是趙秀敏的親生母親，聲言要向他們報仇。

而李智雅除了已經知道Eugene與嚴基俊發展不倫戀之外，亦發現Eugene便是當日推趙秀敏落樓的兇手，李智雅向Eugene展示在女兒指甲驗出的基因報告，指基因剛好與Eugene的基因脗合，並問Eugene說：「明明就是你，殺死我女兒的人。」而因為報告上顯示Eugene擁有代表男性的「XY」染色體，令觀眾懷疑Eugene飾演的「吳贇熙」是男人或變性人，不少網民紛紛表示驚訝，不過劇組今日就向韓媒否認「吳贇熙」是男人：「只是道具上有出錯，我們會作出修正。」