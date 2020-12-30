寒流殺到！點着至輕盈又夠暖？

天氣就如女人心情，話變就變！早兩天氣溫還是廿幾度，今天竟急跌至10幾度（天文台更預告有機會跌至8度以下）。惟有急急收起早兩天穿着的短袖衫，換上厚厚的禦寒衣物！不過問題來了，究竟點着先保暖？係咪着多幾件會暖啲？即刻醒你時尚保暖穿搭技巧，等你唔使着到「米芝蓮」咁，在寒流下依然保持靚靚造型。

守住易「寒」部位

不少女生在凍得發抖的天氣下依然以短裙、短褲示人，難道真是「愛靚唔愛命」？其實只要護好身體上兩個重要部位－頸部和腳踝，便能達到全身保暖的效果，反之着得再多也無法保暖。因為這兩個部位的血管較多但脂肪層薄，如果保暖得當，就可以促進血液循環，讓血液流到四肢，達到全身保暖的效果。所以天氣寒冷時，不妨多選擇樽領衫、圍巾、高筒襪和高筒靴等單品吧！

善用輕盈保暖單品

要穿得暖又不顯臃腫，就要懂得善用輕盈保暖單品。例如近期日韓兩地女生都流行穿着的針織或燈芯絨背心，便保暖度甚高，可當內搭穿於大衣下，鎖住身體溫度。加上無袖設計百搭易襯，輕易幻變出不同時尚造型。此外，A字長裙和濶腳褲也是冬日必備，因為寛鬆的設計可讓你在裙底或褲管內多穿一條緊身褲打底，令保暖度提升。當然韓劇女主角身上常見的長褸也是不可缺少，穿上後即能包裹全身，防風又顯瘦，特別適合身形高挑的時尚女生禦寒穿着。

日本「4件衣服保暖穿搭法」

日本NHK節目《R的法則》做了一個有關保暖穿法的小測試，節目中找來一位女學生，為保暖穿了1件吊帶背心、2件內衣、2件長袖T-shirt、2件外套總共7件衣服和兩雙襪子。但結果保暖效果卻不理想，原因是穿得太多反而會讓體溫急升致出汗，排出的汗水會吸熱，令體溫不升反降。

反而節目中教授的「4件衣服保暖穿搭法」更能達到保暖功效。不過在穿搭上也講求技巧，首先第1層要穿上讓人體散發熱力的貼身發熱內衣、第2層穿較鬆身衣物、第3層則穿着較鬆身且手袖較緊的樽領衣物，這兩者都是為了讓衣服間留有空間，讓熱力流通。到第4層再穿上外套大褸，就能徹底留住熱空氣，大家想穿得暖就不妨學起來。