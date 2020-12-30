再開拍《衝上雲霄》！麥大力盛勁為即刻有劇拍

無綫《衝上雲霄大選》圓滿舉行，一班得獎者：冠軍麥大力﹑亞軍盛勁為﹑季軍陸煥恆和才藝大獎楊銘熙今天到電視城接受頒獎。席上副總經理杜之克公布會開拍《衝上雲霄》短篇劇，安排一班得獎者參與演出。

麥大力和盛勁為齊齊受訪，他倆表示第一時間要請大家食飯，盛勁為笑言當然要多謝緋聞女友麥明詩的教路，因為大力贏得10萬元獎金，他指如果不夠錢就需要大力幫手。問到贏的獎金是否可幫補一下？他們稱只是近這2個月冇人工，但都有其他津貼。而月薪高達20萬的大力則說有儲蓄可幫補：「我單身使錢好少。（每月支出幾多？）只係食嘢，都係幾千蚊，可以儲得多錢！」

自稱怕醜的他聞公司開《衝》劇亦感興奮：「知道呀，雖然怕醜，但曝光多啲就會慣，（想同邊位女藝人合作？）好多都想，其中龔嘉欣都合作得好開心，曾經一齊喺賽事表演。（學好廣東話？）當然要。（識個港女做女朋友？）其實我好多朋友都識中文，只係工作關係我要講英文。（已辭職？）係，會全身投入演藝界，（可能要倒貼人工？）我哋明白，最緊要開心。（挑戰大過揸飛機？）係唔同嘅挑戰！」