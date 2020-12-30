為生活添加點新「意」味

疫情持續、生活繼續，食肆停晚市，很多人寄望午市食好啲啲，幸好這個時勢，依然不斷有新餐廳開幕，讓市民有很更選擇。好似近日有幾間新開業的意大利餐廳，無論是家庭風菜式，又或是宴客的意菜，都能讓客人感覺到地道的意式風味。

即將登場

尖沙咀的Da Filippo預計於2021年1月1日開幕，由來自意大利那不勒斯的米芝蓮星級名廚Andrea Alimenti任行政總廚，菜式標榜正宗傳統意大利人的家庭味道，主打多款口味的薄餅和意大利麵，如傳統肉醬扁意粉、特濃卡邦尼意粉等，而且價錢親民，大家不妨拭目以待。

高質經典

灣仔The Hari Hong Kong內的Lucciola Restaurant & Bar，就以高質和經典的意菜為主，選用優質食材來打造南北意菜，如皮埃蒙特的薄切意大利小牛肉配吞拿魚醬汁、鹹鯷魚軟芝士意大利粉、龍蒿青蛙腿肉意大利闊條麵等，主菜則推介慢燉小牛膝肉配藏紅花意大利燉飯和鹽焗奧爾貝泰洛鯛魚。最後以傳統的意大利芝士蛋糕或檸檬橄欖油蛋糕作結，肚皮大滿足。

戶外滋味

天后開設的Etna Hong Kong，行政總廚Rene Michelena曾於芝加哥米芝蓮二星餐廳Charlie Trotter's擔任行政主廚，經驗豐富，餐廳同樣以經典菜式為主，偶然也有融入地中海和亞洲風味。菜式包括洪堡魷魚配酸菜及新鮮番紅花珍珠洋葱、軟殼蟹Puttanesca手工寬麵配Gochujang辣椒糖漿、金箔番紅花燴飯配羊奶芝士Robiola及Reggiano芝士、美國Brandt Tri-tip牛扒等。餐廳還有個特大露天用餐區，最適合和朋友來杯酒慢慢傾，特別設計了釀蟹蛋批、炸鮮魷配岩蝦、無骨香辣雞翼配柚子Gremolata佐汁等佐酒小食，感覺猶如到了意大利的露天廣場用餐。