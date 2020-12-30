銀色之女BadGal　「型」得有快感

向來敢於創新的意大利遊艇設計工作室Officina Armare Design，繼年中推出備有小潛艇的「Aquanaut」後，年尾再為業界投下一枚震撼彈——「BadGal」（售價待詢）。該艘概念遊艇於外觀上呈現出流麗的線條，銀與黑的顏色配搭，更是有型極了，加上最高航速達到29節，相信可為船主帶來極大的快感。

海上的壞女孩

不少車迷都會視座駕為女友，呵護備至，同樣地，鍾意遊艇的朋友也會有相似的價值觀。以「BadGal」命名的全新概念遊艇，被設計師形容為「海上的壞女孩」，你有興趣成為她的男朋友嗎？先由長43米的船身說起，用色上擺脫了一般遊艇的純白主調，取而代之是銀色的拱形船身，搭配兩個由船頭延伸至船尾的黑色玻璃窗，呈現出優雅的流線，有型之餘，又富有動感。另外，遊艇採用黑色玻璃圓頂設計，一直環繞整個上層甲板休憩區，客人置身其中，可360度觀賞無敵海景！

航速高達29節

性能方面，這款超級遊艇以鋁材打造，由兩台MTU 12V 4000CM93L引擎提供動力，加上船身設計適用於海上滑行，有別於排水型遊艇撞開水面的航行模式，所以可達到最高29節的驚人航速，而巡航速度也達到25節。據設計師表示，「BadGal」的面世是要為大家帶來一個夢幻似的遊樂場所，令置身其中的人擺脫壓力枷鎖，所以船身內部設計也極為講究，除了以柔和、溫暖的天然木材色系為主調，還選用桃花心木、大理石等多種上乘材料，低調地展現奢華一面。

設施應有盡用

為了確保船主、賓客的私人空間不受騷擾，設計師特別把主人房、4間套房、可容納6名工作人員的房間，以及船長專用室分布於3層甲板。與此同時，為了讓下層甲板有更多空間，遊艇配備了V形變速箱，可減少其佔用船艙的面積，而船首的繫泊設備亦被隱藏於上層甲板的地下。值得一提，出海暢遊的目的就是要享受人生，所以船上設施應有盡用，其中上層甲板設有音樂工作室、按摩浴缸、酒吧等，船首甲板則放置了兩艘電動噴射艇，用家可乘着它探索海洋世界，一嘗天空海闊的暢快體驗。

規格表

船長：43米

船寬：8.3米

吃水：1.56米

引擎：2 × MTU 12V 4000CM93L

最高航速：29節

巡航航速：25節