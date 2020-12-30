新城勁爆：菊梓喬奪女歌手獎　笠住罩照唱！

《新城勁爆頒獎禮2020》今日網上直播舉行，由DJ范振鋒、鄭啟泰、思敏及黎莉做主持，首先頒發「勁爆我撐歌手」，由關智斌獲得，他表示：「10幾年冇去頒獎禮，呢個係呢10年第1個獎。」再頒發「勁爆歌曲」是其作品《乾爹》，今日正日生日的他特地來攞獎，但準備獻唱時，見音樂未有聲，他尷尬笑問：「係咪live㗎？」之後DJ唱出生日歌為他慶生，講到生日願望，他謂：「出年大家齊去旅行，去邊度都好，最好浸溫泉。」

「勁爆女歌手」由AGA、菊梓喬及鄭欣宜奪得，前兩者都戴上口罩。穿上勁高高跟鞋的AGA再獲頒「創造精彩專輯」，她表示：「十分懷念頒獎禮，今年珍惜宣傳同企喺台上嘅機會，多謝大家支持。」憑《你喜歡說謊》再奪得「勁爆新媒體歌曲」的菊梓喬笑言：「呢首歌好辛苦，喊好多，係好虐心嘅歌。」她唱歌時都堅持戴上口罩，但口罩不時滑下來。而欣宜憑《小夜燈》奪得「勁爆歌曲」。

其他「勁爆歌曲」是衛蘭的《低半度》，之後除罩唱出得獎歌曲。下首「勁爆歌曲」由陳凱詠的《隔離》奪得，她謂今年不容易，故多謝一直支持的家人及朋友，亦開心此曲令大家認識了她。許靖韻奪得「勁爆躍進歌手」及憑《別為我好》奪得「勁爆歌曲」，她因身在內地工作未能出席，但已拿住2個獎拍片講得獎感受，坦言覺得今年幾幸運。

「新城勁爆我撐歌曲」是吳業坤的《原始心態》，身處外地的他拍片講得獎感言：「大家係咪估到我喺邊？我任性地向公司請咗一段時間嘅假，下年返到嚟會繼續努力。」期間見到他又講到眼鏡起霧。「勁爆人氣偶像」是施匡翹，穿短裙的她大騷長腿。「勁爆改編歌曲」是歐信希的《默默向上游》。

而新城跟香港音像聯盟（HKRIA）的雙方合約將於明日（31日）屆滿，不續約的話環球、Sony Music及華納唱片之旗下歌手及歌曲將「絕迹」電台，換言之屬華納旗下的衛蘭、環球的AGA、陳凱詠等人，今次可能是最後1次亮相新城活動。