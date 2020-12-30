新城勁爆：網友插爆　周柏豪攞獎歌都冇得唱？

《新城勁爆頒獎禮2020》今日網上直播舉行，「勁爆男歌手」是陳柏宇、許廷鏗、周柏豪，3人同奪多首「勁爆歌曲」。近日被抨擊的柏豪得獎時意有所指表示：「祝大家新年快樂，多謝支持周柏豪嘅朋友，做咩都好，最緊要家人開心平安，冇嘢重要得過家人，我會繼續努力。」當柏豪攞獎時，網友留言鬧爆，新城即封鎖了留言功能，而柏豪就離奇冇份唱歌。新城回覆網友表示：「因為信號故障，剛才FB live中斷了，現在重開一個FB live。」

「勁爆年度歌手」及「勁爆歌曲」的得主莫文蔚開心表示：「今年好特殊心情，好耐冇喺香港，又冇唱廣東歌，好開心，成年事好勁爆，多謝大家支持！新年願望係希望大家平安健康！」而「勁爆演繹大獎」得主是泳兒，她謂：「2020年大家好辛苦，多謝DJ支持，今年有新突破、新嘅演繹方法，今年呢首歌係大挑戰但高質。」她又乘機教大家扮救傷車的響聲可以練到海豚音。

「勁爆樂隊」由成軍17年的Dear Jane奪得，再憑《銀河修理員》奪「勁爆播放指數歌曲」，主音Tim表示他們這17年轉了個成員及多了3個老婆，亦謂今年雖然做音樂艱難，但都很開心可以出碟，亦可以多了時間雕琢做歌。「勁爆組合」由MIRROR奪得，但緋聞纏身的Ian就潛水，DJ解釋因他工作在身未能出席，但事前拍下片段。馮允謙連奪兩獎，分別是「勁爆歌曲」及「勁爆專輯」。