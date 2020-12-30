擔心在蘇格蘭父母！謝嘉怡：佢哋返工要見好多人

全新《明珠930》今天在電視城宣傳1月開始、於晚上9點半時段，播出一系列經典外語片。一班演員謝東閔、謝嘉怡、游嘉欣和鄧佩儀等，齊齊扮演經典電影中的角色，其中佩儀更翩翩起舞。

愛看電影《哈利波特》的謝嘉怡，卻扮演《鐵達尼號》的女主角，雖然外形一樣鬼鬼地，但她卻稱：「電影上映時自己得2歲，但重播時都有看過，最有印象場面是男女主角在船頭的畫面。」

問到在蘇格蘭的父母因疫情變得嚴重而改變行程不能來港？她說：「係，原本12月9號嚟，但香港依家封咗英國嚟航班，所以佢哋唔嚟。（擔心？）會呀，佢哋繼續返工見好多人，（打疫苗未？）未啊！（自己過年感寂寞嗎？）都有姑媽、嫲嫲喺度，同埋我都要上堂學戲，冇時間覺得悶。」

至於謝東閔，他表示知道參加《衝上雲霄大選》的空少楊銘熙有搵朱智賢問意見，他說：「佢有打電話問朱朱跳舞啲嘢。（佢話想同朱朱合作？）好事，都開心2人可在TVB合作。」他稱最近愛在家煮嘢食，但西餐煮得較好，問朱朱愛食邊啲餸，他笑言：「朱朱乜都食！（邊個煮得叻啲？）佢都有煮，但我煮多，呢期興男人煮！咁疫情唔出街食，就喺屋企煮啦。」