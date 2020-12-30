整潤手霜係煙幕！J.Arie Aka驚喜得獎：好大嘅鼓舞

歌手J.Arie、趙慧珊（Aka）及劉卓軒（Hinry）早前和新城知訊台主持思敏齊學整hand cream，由量度、選擇味道、攪拌、融合，全自己一手包辦，見到自己的製作品時份外有成功感。正當互相欣賞時，思敏拿出幾個獎項現身於歌手面前，原來是為歌手特意安排的驚喜。

J.Arie對得到「勁爆獨立音樂人」獎項︰「多謝呢2年喺我身邊工作嘅同事，另外《雙面哈菲》同埋《陰陽道具》嘅製作班底，仲有父母嘅支持，希望下年寫多啲歌，做好啲音樂。」

Aka同Hinry同樣得到「勁爆躍進歌手」獎項，她說︰「得到呢個獎係一個好大嘅鼓舞，由以前組合到依家單飛，條路係唔容易，好多謝公司畀咗好多機會我去嘗試，令到我慢慢相信自己可以做到一個獨立歌手。」

Aka單飛發展後得「勁爆躍進歌手」獎，她笑言：「2020年自己比較『黑仔』，但年尾有獎拎，希望黑氣快啲過，將好運帶落新一年。」新一年會繼續專注音樂，自訂多個目標，包括想試不同曲風發掘更多可能性，開迷你演唱會及自彈自唱，又說：「最近買咗部琴，自己本身唔係太識玩樂器，但想學彈琴，新一年起碼最少可以識彈自己其中一首歌，自彈自唱到畀粉絲聽。」問她會否會現在才學琴太遲？她覺得「有心唔怕遲」，但暫未想轉做創作歌手。