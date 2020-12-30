吉岡里帆主持唱片大賞　女團失獎扮暈嚇親觀眾

日本樂壇年席盛事《第62屆日本唱片大賞》，今晚假東京新國立劇場舉行。今年盛會因疫情改為閉門不招待觀眾形式，於TBS電視台直播，女星吉岡里帆首度夥拍男主播安住紳一郎擔任大會司儀。她以一襲Deep V閃石晚裝示人，造型高貴大方。

人氣動畫《鬼滅之刃》熱潮過去一年席捲亞洲，造成社會現象，與樂壇才子米津玄師、長青歌姬松田聖子、神秘女歌手Uru同獲奪特別獎。聲優歌手中川奈美演出特別環節，演唱動畫版插曲《竈門炭治郎之歌》。

最優秀新人賞由31歲演歌男歌手真田Naoki獲得，卻慘遭有份角逐的偶像女團豆柴之大群搶去風頭。吉岡里帆在台上公布結果時，豆柴之大群成員Miyuki Angel突然跳起並暈倒，要由隊友抬離會場。其後男主播安住交代對方只是拍攝另一節目而在台上搞氣氛，安撫觀眾不用擔心。

入圍10大金曲包括有歌姬LiSA為《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》所唱的主題曲《炎》、乃木坂46的《世界上的鄰人啊》、Little Glee Monster的《足跡》、三浦大知的《I'm Here》、瑛人的《香水》、DISH//的《猫 ～THE FIRST TAKE ver.～》、冰川清的《母》、純烈的《請給我愛～Don't you cry～》及DA PUMP的《Fantasista》等，並於今晚角逐最高榮譽大獎。