吉岡里帆主持唱片大賞　女團失獎扮暈嚇親觀眾

日本樂壇年席盛事《第62屆日本唱片大賞》,今晚假東京新國立劇場舉行。今年盛會因疫情改為閉門不招待觀眾形式,於TBS電視台直播,女星吉岡里帆首度夥拍男主播安住紳一郎擔任大會司儀。她以一襲Deep V閃石晚裝示人,造型高貴大方。

人氣動畫《鬼滅之刃》熱潮過去一年席捲亞洲,造成社會現象,與樂壇才子米津玄師、長青歌姬松田聖子、神秘女歌手Uru同獲奪特別獎。聲優歌手中川奈美演出特別環節,演唱動畫版插曲《竈門炭治郎之歌》。

最優秀新人賞由31歲演歌男歌手真田Naoki獲得,卻慘遭有份角逐的偶像女團豆柴之大群搶去風頭。吉岡里帆在台上公布結果時,豆柴之大群成員Miyuki Angel突然跳起並暈倒,要由隊友抬離會場。其後男主播安住交代對方只是拍攝另一節目而在台上搞氣氛,安撫觀眾不用擔心。

入圍10大金曲包括有歌姬LiSA為《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》所唱的主題曲《炎》、乃木坂46的《世界上的鄰人啊》、Little Glee Monster的《足跡》、三浦大知的《I'm Here》、瑛人的《香水》、DISH//的《猫 ~THE FIRST TAKE ver.~》、冰川清的《母》、純烈的《請給我愛~Don't you cry~》及DA PUMP的《Fantasista》等,並於今晚角逐最高榮譽大獎。