上周提出解約　莊錠欣寫親筆信多謝粉絲及隊友

於4年前加入韓國女團CLC的22歲香港成員莊錠欣（Elkie），上周五透過內地的代表律師發聲明，向韓國Cube事務所提出解約，聲明內容指事務所至今未向當事人提供詳細的收入帳目，亦未有支付給她相關的演藝活動收入，更表明不會支持組合未來發展，認為事務所違約及阻礙她的發展，所以提出解約。

Elkie今日透過個人社交網上載中、英及韓文的親筆信，是她提出解約後首度談及事件，她指從參加選拔賽到加入CLC與粉絲見面，已經過了接近6年的時間，粉絲的愛和每一次組合活動、演出及專輯對她來說都十分珍貴，又指粉絲應該都知道她想把力量和療愈的感覺帶給大家，但一路走來遇到了不少阻礙，令她覺得無能為力，即使她希望送更多作品和驚喜給大家，卻總是會有很多問題，令她感到很難受，她又解釋向事務所提出解約的原因：「我覺得我不能再那樣下去，我想為我愛的人去做更多，我想讓大家一起去見證我的成長。」

她指自己不會忘記初心，會運用這幾年的留學經歷做她想做的和能做得到的事情，希望走得更遠，除了感謝粉絲的支持，她最後亦不忘多謝CLC的隊友：「謝謝像家人般的成員們！謝謝你們對我的愛與支持！說好了就算長紋皺皮也要聚在一起唱跳的哦，期待大家精彩的未來！真的特別特別愛你們！」