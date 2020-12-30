本日日本：LOEWE注目聯乘　龍貓煤炭屎鬼包包現身

近年不少時尚品牌愛與卡通人物聯乘，西班牙奢侈品品牌LOEWE繼與《小飛象》合作後，即將再下一城找來陪伴大家成長的《龍貓》作聯乘，令人期待！LOEWE與吉卜力工作室合作推出的全新系列於1月8日在日本的LOEWE專門店及官方網站有售，將經典動畫《龍貓》中的多位角色融入旗下Puzzle、Hammock及Balloon三款招牌袋款，以及鞋履、服裝等多款產品，以皮革鑲嵌工藝重現龍貓家族以及煤炭屎鬼的可愛樣貌。品牌的賣點是超卓的工藝，因此不使用單純的印花，而是將不同顏色部分分開成皮部件，再拼合成角色，極考功夫，並且將樹林的層次用不同的綠色作層疊，表達《龍貓》動畫中的樹林意象，圖案立體之餘更有點動態效果，從Tote Bag、襯衫、毛衣到連帽衞衣，都可看到箇中魅力。值得一提的是，創意總監Jonathan Anderson與攝影師Gray Sorrenti特別構思於森林中拍攝廣告硬照，模特兒在森林中捉迷藏，輕鬆自若，呈現《龍貓》的世界觀。如此富心思的出品，身為粉絲絕對想據為己有呢！