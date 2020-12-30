【炫富始祖】郭美美「獄」後重生　做DJ月賺百萬

內地「炫富始祖」網紅郭美美，早年因涉嫌開設賭場，2015年被判有期徒刑5年，2019年出獄，之後佢更改名換「臉」，重新出發！「獄」後重生嘅佢，改名做「郭宸溪」，仲開埋新社交網帳號洗底，去年仲自拍短片道歉兼懺悔，話發現自己過去好幼稚，又承諾會用實際行動證明自己唔係過去嘅郭美美！

之後佢轉行做DJ，經常以火辣性感裝束周圍飛打碟，有指佢月入過百萬，輕輕鬆鬆賺大錢，佢豪氣咁話：「最近聽到有網友diss（輕視）我當DJ不專業，我在這告訴那些人，9年前我登台唱歌、演音樂劇、拍戲時你不知道在幹嘛呢，我5歲學鋼琴大提琴，打碟只是我現在多學的一門技能而已，對我來說只要和音樂相關就沒有學不會的，少拿你自己那點小本事來質疑我，過去大家都只是關注我的話題新聞比較多，不知道我其實一身才藝，以後我只想做好自己的演出事業。」

不過佢被發現重返炫富之路，喺社交網大晒名車、名牌包包，高調炫耀其奢華富貴生活，上個月佢就話「唔小心」買咗樓：「到長沙演出不小心買套房，下午看完就交款。」仲話：「沒多少錢，兩百（萬）而已。」

而曾經坦承整容失敗嘅佢，出獄時曾發福唔少，不過已經變番V面，又不避忌經常大晒整容照片，認真「大方」！