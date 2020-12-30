專家分析！2021平玩5G搶Phone頭

2020年是5G元年，但受疫情影響，發展不似如期，同一時間5G機售價仍居高不下，踏入新一年會如何發展呢﹖另一邊廂，摺屏手機去年陸續面世，2021年有機會普及化嗎？而手機又會有何新形態面世呢？種種問題，縱然我們沒有水晶球，但可以請手機達人幫我們預測一番，即睇！

預測一：5G降價 全面普及

5G服務於2020年4月1日正式在香港推出，但反應雷聲大雨聲小，香港資訊科技商會榮譽會長Francis一語道破：「5G係快，但都要條街有人先感受到，疫情下少咗人出街，發展自然拉慢咗！只不過2021年會好番好多，一來因為電訊商為吸客降低5G月費價錢，吸引不少4G用戶升級；二來2021年中低檔市場都會有5G機，預料售價降到2,000多元起，屆時全面普及，想搵一部齋4G機都難！」

的而且確，大廠如Samsung傳出會於2021上半年推出Galaxy A32、A52和A72等多款中低階5G機，勢要搶佔5G大眾市場。另外Qualcomm也明言2021年會為入門級Snapdragon 4系列晶片加入5G能力，意味5G技術會走入平民百姓家。提到Qualcomm，他們2020年底發表了旗艦級Snapdragon 888晶片，其5nm製程也令5G手機更快更慳電，背後的Game Quick Touch技術還有助降低觸摸延遲，連打機反應都改善埋！預計Lenovo、Motorola等多個廠商都會採用，而首款搭載此平台的小米Mi 11也於日前面世。

預測二：摺屏成熟 捲軸面世

雖然摺屏手機前年已經面世，但目前只有Samsung和Huawei等廠商做到量產上市，手機達人兼三禾電氣店長Simon表示：「呢家這類手機仲係好貴，但經過一年多發展，Samsung技術已相當成熟，外界盛傳Samsung會停產Galaxy Note系列，改把相關生產資源轉為開發摺屏手機，相信就是想盡快攻克市場，大眾有望2021年以合理價錢玩到這個新科技。」他補充，預計2021年起碼有8款摺屏手機面世，小米、Oppo、vivo等國內廠商也會加入戰團。

摺屏以外，捲軸手機也準備橫空降世，Oppo 2020年尾就成功生產卷軸概念手機Oppo X 2021，卷軸內的隱藏屏幕會緩緩滑出，令屏幕由6.7吋擴展至7.4吋。另外，有指LG亦開始試產捲軸手機，早前更向歐盟申請了一個「LG Slide」商標，傳聞3月就有真機！

預測三：全屏iPhone 指紋解鎖

雖然iPhone 12帶來5G，但不少果粉還是對設計失望。傳聞Apple終於從善如流，iPhone 13將會取消劉海設計，原位置變為窄邊框全屏，並會有5.4吋、6.1吋、6.7吋三個尺寸，當中Pro型號擁有最高120Hz屏幕更新率，並懂得切換快慢以達致省電。另一傳聞是Apple將於2021年推出3款iPhone SE入門手機，全線內置A14晶片及雙鏡頭模組，其中一部將如iPhone 13般支援屏下指紋解鎖。

預測四：強化遠攝 屏下前鏡

Francis指手機拍攝技術發展多年，鏡頭數目已進入樽頸，預計另一波戰場在遠攝，他表示：「有消息指，Samsung Galaxy S21系列手機將會沿用上一代的長距離變焦鏡頭，當中Ultra型號遠到月亮也能影到清晰的細節輪廓，值得期待！」另一叫人期待的新技術是屏下前置鏡頭，實現手機更大屏佔比，2020年9月ZTE率先發表Axon 20 5G，而小米也表示相關技術進入第3代，預告2021年正式量產。

預測五：電競競賽 串流渲染

電競手機並非新鮮物，但Simon指疫情促使多了人留在家中打機，間接令電競手機的銷量大爆發，他認為2021年會進入「電競競賽」。事實上，消息指Qualcomm也有意推出自家品牌的電競手機，並會與ASUS協助開發，而後者的ROG Phone 2021年會跳級至第5代，搭載S888晶片及8GB RAM。要關注還有Lenovo熱傳會發表串流掌上遊戲機，將複雜的渲染工作放上雲端處理，令主流手機都玩到3A遊戲大作。