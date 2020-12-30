《胭脂扣》定情！張國榮承諾娶梅艷芳

2003年12月30日，梅艷芳靜靜地走了，不帶一絲波瀾！如今一別17年，留下無數經典作品令人難忘。4歲開始踏台階的藝能界大姐大，參演歌影視作品無數，在大銀幕令人留下不可磨滅的角色。

在80、90年代香港影壇來說，梅艷芳算不上是最美的女星，但無阻其戲路。她擁有獨特的個人魅力，可塑性高，是少數能夠同時駕馭風塵女子、俠女、小三、古裝、時裝、喜劇、悲劇的女星，出色的演技令她囊括無數獎項。

梅艷芳最令人留下深刻印象的角色首選《胭脂扣》，她演活了名妓「如花」的癡情和哀愁，與張國榮（哥哥）飾演的十二少相戀，由於門不當戶不對，二人選擇殉情來控訴社會的歧視。令人唏噓的一幕，是53年後已成鬼魂的如花與自殺未遂、苟且偷生的十二少碰面時的情景，她說：「我不再等了。」淡然地帶出如花久等了大半生，最終卻發現錯付了青春和生命的那種落寞與心死。這部電影令梅艷芳奪得了香港電影金像獎影后的殊榮。而梅艷芳曾經問張國榮：「如果我40歲都嫁唔出，你會娶我嗎？」當時哥哥二話不說答應。

當時已邁向天后地位的梅艷芳卻參演了小成本製作的《一屋兩妻》，她飾演陳友（阿信）的同居女友百佳，本來生活甜蜜，豈料阿信前妻惠康（夏文汐）走投無路，一夫兩妻被迫同在屋檐下，情感進退維谷，笑料百出，梅艷芳收斂誇張的喜劇風格演繹平常角色，憑機智對白發放另類光彩。成功吸納了大批中產階級觀眾，一洗歌女貧賤低下的出生，誕生了具香港特色的優皮士。

梅艷芳演繹一代傳奇女子的故事《川島芳子》，戲中其男軍裝造型驚艷，英氣十足，電影叫好又叫座，她由少女演到中年，細膩地將這個傳奇人物呈現於觀眾眼前，不讓其代表作《胭脂扣》比下去。

同周星馳演對手戲並非普通人接到招，尤其是女星，學院派出身的超級影后鞏俐就頂佢唔順，但江湖歷練深的梅艷芳就冇有怕，在《審死官》的對手戲一場接一場，你出「無厘頭」時我就玩「貼地」，你弄文我賣武，一啲都唔輸蝕，笑聲震戲院。飾演武功高強、嘢嘢「食住」老公的梅艷芳，將霸氣巴辣、溫柔賢淑角色性格共冶一爐，演技收放自如，是周星馳少數佩服的演員之一。

1993年上映的科幻武俠片《東方三俠》，梅艷芳姐飾演有正義感的女飛俠東東，與張曼玉和楊紫瓊合力消滅邪惡太監，拯救被盜嬰兒。由杜琪峯執導、程小東任動作導演，卡士強勁，製作費超巨，可惜票房滑鐵盧，但令梅艷芳女俠形象深入民心，而由她主唱的主題曲《女人心》就唱到街知巷聞，更獲得當年金像獎的最佳電影歌曲獎，是一部不可多得的科幻武俠Cult片。

梅艷芳挑戰張愛玲筆下的女人，於《半生緣》中飾演顧曼璐，為養家犧牲了愛情，成了舞女，因妒忌妹妹曼禎（吳倩蓮飾）的純真，加上不育的她為挽留婚姻，竟讓自己老公強暴曼禎並誕下孩子。梅艷芳將自己的人生經歷投入角色，滿恨、悲慘，令顧曼璐活現大銀幕。她憑這個角色奪得香港電影金像獎最佳女配角獎。