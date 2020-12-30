明年開始　QR Code搭港鐵

用手機搭港鐵唔係新鮮事，用Apple Pay或Huawei Pay八達通就得，而明年開始會多個新方法，就是用二維碼QR Code。港鐵公司及AlipayHK日前公布，將於明年1月23日在港鐵重鐵網絡推出二維碼付費乘車服務，乘客只需透過MTR Mobile提供的「車票二維碼」或AlipayHK的易乘碼（EasyGo），便可用手機一啪入閘。

資料顯示，港鐵全部93個重鐵車站 (機場快綫車站除外)，每一排閘機均會設置最少2部閘機可提供二維碼付費乘車服務，並且會包上紫色顯眼標示，車站亦會增加其他指示，方便乘客辨識相關閘機。

除咗方便，用二維碼搭車仲有着數，就是直至2021年3月31日為止可享有車費8折優惠，另外乘客使用MTR Mobile乘車可賺取MTR分兌換獎賞，使用AlipayHK 則可獲全港通用印花獎賞，現時亦可於AlipayHK參加「碼上起行」大抽獎，贏取總值$300的易乘碼電子禮券。惟留意一點，其他港鐵車費優惠及公共交通費用補貼計劃暫不適用於二維碼服務，想拎補貼就未必適合。