UNDFTD Air Max 97　搶手軍綠配色完整復刻

2002年由James Bond及Eddi Cruz在洛杉磯所創立的UNDEFETAED，除有推出自家設計的街頭服飾外，同時更是一間全球知名的波鞋舖，江湖地位與東京atmos及倫敦Footpatrol不相伯仲，所有最人氣大熱波鞋款式都可於店內入手。此外UNDEFETAED亦如同世界各地波鞋名店一樣經常會受到波鞋品牌邀請合作，打造出驚為天人的聯名鞋款。2017年，UNDEFETAED就與Nike合作推出黑白兩色設計的Air Max 97，因為鞋身加入「UNDEFETAED」字樣紅綠色條紋關係，被波鞋迷稱之為「Gucci色」，隨後於同年ComplexCon限定推出的軍綠色，因為其經典的軍事風格配色更讓此鞋炒價暴升，想入手絕對唔容易。

事隔3年，雙方決定再次攜手合作推出聯名Air Max 97，基本上整對鞋設計與前作一樣，除了復刻推出波鞋迷最想入手的軍綠配色外，同時更帶來另一款全新設計的黑金新色。當然前者配色吸引啲，但年尾流流，個個爭住買波鞋等過年，呢對仲要係聯名款式，你認為仲輪到你揀顏色？有得買，咩色都殺啦！