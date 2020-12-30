櫻空桃　新一代纖體乳神

唔少女仔畀人話身材肥胖，都會稱自己因為體內水分太多，所以只係水腫，唔係肥喎！咁身材纖瘦又係咪代表佢「乾爭爭」呢？當然唔係啦，好似櫻空桃咁身形纖巧，但一樣係「奶」「水」充足呀！

無可挑剔

日本AV界一向都有好多出人意表嘅女優出現，好似十多年前咁，就有一位只得21吋腰同時擁有一對豐滿G奶嘅妃乃光登場，之後又陸陸續續出現Julia同櫻心美多位纖體乳神，而講到近期狀態弗爆嘅就梗係櫻空桃啦！

今年26歲嘅桃妹艷麗迷人又甜美，一副親切甜姐兒面孔相當得人鍾意。論身材，可以話無可挑剔，擁有一條22吋水蛇腰，配合上圍一對G Cup爆乳，唔使刻意擺動都可以呈現出S形曲線，而且呢對G奶軟彈適中，真係好正呀！經常有人將佢同高橋聖子作比較，但係桃妹嘅支持度卻稍為優勝，雖然兩者同樣都身懷G奶，但係桃妹嘅身形更弗、更富健美感，所以零舍吸引。

悅目精彩

唔講唔知，原來桃妹一直都想做歌手，17歲時由老家秋田搬到東京，諗住搵機會入行，點知喺機緣巧合之下去咗做寫真偶像，將自己嘅驕人胴體展露於觀眾眼前。見到桃妹咁好身材又咁清麗吸引，AV業界梗係想將佢帶去AV女優行列啦，結果佢好快就決定下海拍AV，2017年以AV廠Ideapocket嘅專屬女優身份登場。

桃妹嘅表現相當出色，表情肉緊同夠投入，而最引人入「性」係佢好鍾意企定定同男優激烈交纏，覺得咁至夠過癮，正因為呢個姿勢，令對G奶隨雙方「互動」而猛烈搖盪，相當吸睛！仲有桃妹經常爆發潮吹，好多時畀男優刺激幾下，佢就會興奮都大叫，繼而水如泉湧，演出悅目精彩，難怪喺《FLASH》雜誌最近發表嘅「FLASH 2020年現役最強性感女優Best 100」中，排名第25位，實力超班。

櫻空桃經常都會將自己出席活動，以及拍攝AV現場嘅花絮同寫真上載到社交網，大家想睇就要多啲Click入去喇，必定會大飽眼福！

Profile

年齡：24歲

身高：5呎3吋

三圍：35G-22-34