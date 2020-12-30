踏入新一年　激情戰鬥吧！

打工仔每年都要迎接新挑戰，而踏入新一年，大家同樣要懷抱無比熱情同毅力勇於面對難關。為咗幫大家打氣，今次就搵嚟同戰鬥Fight相關嘅成人作品，等大家血脈沸騰挑戰未來！

飢渴慾女

如果一場激戰之後，慾火仍然旺盛點算好？美國四仔片廠Dane Jones喺2015年1月推出嘅《You Can't Fight It》，就會話畀大家知點做，就係梅開二度，甚至係梅開三度，大家睇到呢度，就知呢套作品有幾咁火辣啦！進行連場激戰對一般脫星嚟講都會吃不消，因此片廠特別搵嚟Lexi Dona、Yenna Lovely、Gina Devine等幾位飢渴慾女上陣，當中以Lexi Dona嘅演出最精彩，憑住35吋美股施展騎乘功夫，搞到個個男優都投降，難怪被四仔迷封為「慾海嬌娃」。

Fight出高潮

唔少AV迷都覺得AV女優扮演格鬥家演打戲時，只係花拳繡腿嘅表演，不過呢套喺2018年2月推出嘅《被凌辱的女格鬥家》就唔同喇，主演嘅逢澤真里亞卻係堅打，可謂拳拳到肉！故事講述佢係一位百戰百勝嘅格鬥女主，因為一次重擊打到對手殘廢而引退，後來佢為咗病母籌醫藥費，決定再次踏上擂台，卻估唔到呢個竟係個復仇陷阱。今年26歳嘅佢唔單止打得，一對35F巨乳亦相當有睇頭，2017年6月以Alice Japan專屬女優身份出道，近年以自由身發展，主力走癡女路線。