同胡鴻鈞爭何依婷　羅天宇獲高層欽點接馬浚偉棒

藝人羅天宇樣子俊郎，演得又唱得，可惜性格內歛，就算有機會都未能發揮，因而於無綫多年似乎沒甚起色。不過，繼之前他於無綫劇集《香港愛情故事》中與龔嘉欣飾演一對為了「上車」、有個安樂窩而鬧出不少話題的小情人後，戲中表現令人刮目相看，與嘉欣的小夫妻調情戲、床戲更是演得比想像中放。

羅天宇今年亦有份於台慶頒獎禮以《香》劇提名「視帝」獎項，他亦知自己未夠資歷，反而對「飛躍進步男藝員」獎較有信心。不過，無綫亦力推他上位，但就希望他專心事業、暫時不要談兒女私情。據知無綫之後重拍《十月初五的月光》，當年馬浚偉飾演的「司徒禮信」一角，本來是吳偉豪及羅天宇之爭，不過現時高層一致推羅天宇上位，由他來演。

羅天宇接受東網訪問時說：「係接咗司徒禮信個角色，不過以前自己睇過都好模糊，所以近排有睇番參考，雖然我哋故事大綱都係以前嘅為籃本，但都唔係完全同一樣，我哋今次都唔會去澳門拍攝。」

說到今次胡鴻鈞、何依婷分別會演文初及君好兩角，羅天宇表示跟二人都是首次合作，只是開會時見過面，他表示劇中與胡鴻鈞有段深刻的兄弟情，希望大家可以擦出新火花。說到之前《香》劇口碑是否都令他打了支強心針時，他說：「之前得到大家肯定，所以希望嚟緊角色都可以駕馭得好啲，畀到另一面嘅羅天宇觀眾睇。」