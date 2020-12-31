吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：凌晨3時至5時、中午11時至1時

宜：嫁娶、開業、移居

忌：動土、安床、置業

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：3、5、7、8

幸運顏色：綠

生肖指數 是日吉星：蛇

鼠：↑ 心情不錯的一天，感覺自己桃花運旺盛，同時情人對你疼愛有加呢！

牛：→ 只是一些瑣碎事，就不要抱怨太多了，這只會影響你的人際關係。

虎：↓ 是日沖煞，勸你多注意朋友的心情，不要太過自我炫耀，會惹朋友反感。

兔：→ 容易因自己心情不好就遷怒到朋友，當心情不好時可大吃一餐啊！

龍：↑ 錢是賺來用的，買東西給自己當作辛苦工作的獎勵，這才有動力工作啊。

蛇：★ 不少令人艷羨的機會接踵而來，好好把握機會，會是開心興奮的一天。

馬：→ 有些事情你已經盡了力也無法得到預期效果，使你感到非常失望啊。

羊：→ 是日心情不佳，感到工作的壓力很大，難得休息可聽音樂或唱歌減壓。

猴：↓ 這種忽冷忽熱天氣最易感冒，外出時多帶外套以備不時之需，以免生病。

雞：→ 閒着沒事做的人會來找你麻煩，他說甚麼都不要理睬，就是最好的方法。

狗：→ 每個人的性格都不一樣，你不能強迫別人甚麼都跟從你的看法呢！

豬：↓ 節食減肥應跟營養師或醫生商量，胡亂吃藥或節食，只會弄壞身體呢！

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：感情關係略為回穩，加上社交運較佳，攜眷聯誼兼會友，可助加強默契與聯繫。

金牛：體能稍遜，勿將工作壓力帶回家中，雖具上位良機，但放鬆休息後才可繼續拚搏。

雙子：戀愛運回穩，關係將更上一層樓，但夫妻關係或較不穩，就子女事宜需多予耐性。

巨蟹：情緒持續轉佳，家庭運回穩，已婚或同居朋友，可借親密活動增進身心情感交流。

獅子：體能、辭令及思考力轉佳，與家人伴侶的溝通情況回穩，但需小心處理文書工序。

處女：做生意、銷售及自由業朋友，人緣運造就不少機遇，但開單、簽約等需多予耐性。

天秤：人氣及情緒逐漸回穩，桃花運稍佳，與伴侶關係將較融洽，宜趁機多交流多約會。

天蠍：辭令及思考力欠佳，精神狀態卻持續回穩，有助改善或增進與家人的溝通情況。

人馬：社交運持續轉佳，辭令及思考力亦回升不少，合作及人際關係將較早前融洽和順。

山羊：事業及正財運持續回穩，貴人運轉佳，帶來工作及賺錢等機遇，宜多曝光多會友。

水瓶：出勤、公幹甚至旅遊等或感疲倦透支，但海外項目等進展將較佳，宜保持積極。

雙魚：桃花運及異性緣回升，但人事問題或會較頻，需多加自律，小心處理兩性關係。

預測：國際政局及社會氣氛欠佳。假期避免進出人多擠迫之地為佳。