東方日報C1：新城派樂壇成績表　關智斌捧2大獎賀壽

樂壇2020年度首張成績表出爐！新城頒獎禮昨日舉行，當中已10多年沒出席的關智斌（Kenny）撞正生日，獲頒2獎作為禮物。疫情下大部分歌手除獻唱外都戴口罩，唯獨「星夢一姐」菊梓喬（Hana）連唱歌都罩不離口，但仍保持水準。總結今次成績，英皇共得10個獎，成為大贏家。

疫情關係，《新城勁爆頒獎禮2020》昨日在網上直播，今年共有61個獎項，而之前已率先頒發其中27個。出席的10多個歌手單位中，Kenny、Hana、周柏豪、陳柏宇（Jason）、江海迦（AGA）等每人捧2獎。莫文蔚雖然未能出席，但憑《呼吸有害》Hit爆的她預先獲頒「勁爆年度歌手」及歌曲獎2個大獎，樂隊Dear Jane則憑《銀河修理員》奪得「勁爆播放指數歌曲」。

周柏豪抨擊中膺「男歌手」

適逢是英皇歌手Kenny的40歲生日，除了有主持唱生日歌祝壽外，獲頒「勁爆我撐歌手」的他又憑《乾爹》奪得「勁爆歌曲」，有2個大獎作為生日禮物，喜上加喜！他笑說：「10幾年冇去頒獎禮，呢個係呢10 年第1個獎。」問到生日願望，他說：「希望下年大家一齊去旅行，去邊度都好，最好浸溫泉！」人緣好的他於頒獎禮前與蔡卓妍（阿Sa）及吳千語等好友慶生，當中阿Sa留言：「阿斌，生日快樂呀……Keep住咁靚仔，食極唔肥，仲有……在心中，I love you ！」

至於Hana、AGA及鄭欣宜同奪「勁爆女歌手」，其中Hana是唯 一連唱歌都堅持戴口罩的歌手，雖然口罩不時滑下來，仍無阻她發揮歌后水準！「勁爆男歌手」得主是周柏豪、Jason及許廷鏗，近日因政治立場受抨擊的柏豪，發表感受時似乎有感而發：「多謝支持周柏豪嘅朋友，做咩都好，最緊要家人開心平安，冇嘢重要得 過呢樣嘢，我會繼續努力。」但就離奇冇份唱歌。至於Jason演唱前笑說：「今年冇嘢做就學唱歌，但愈學就愈知自己唱得渣，愈覺得自己渣就仲渣，所以加油啦！」

AGA許廷鏗「最後撐場」？

另外，新城與香港音像聯盟（HKRIA）合約今日屆滿，若不續約，環球、Sony Music及華納唱片旗下歌手及歌曲將絕迹此台，不過3間公司昨日仍派出歌手撐場，包括Jason、AGA、衛蘭及許廷鏗等，這可能是他 們最後一次亮相此台活動。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：