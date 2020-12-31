被爆唔去頒獎禮掛住瘟女？陳卓賢漏夜親自解畫

組合MIRROR成員陳卓賢（Ian）同陳曉華、余潔滢先後爆出緋聞，不過原來真命天女係混血索模盧慧敏（Amy Lo），雖然雙方經理人都話「唔回應」，但係尋日兩人就被發現拍拖去坪洲，仲全程拖住手，態度親暱！

不過尋日係《新城勁爆頒獎禮2020》嘅大日子，Ian嘅隊友都有出席攞獎，但佢就只係拍片「現身」分享得獎感受，司儀就表示Ian有工作在身，如今竟被踢爆去瘟女！Ian深夜就喺社交網發文否認「唔去頒獎禮而係去拍拖」，澄清1個月前已經請咗假，要處理家人嘅事，因為關乎家事所以先對外宣稱有工作在身，最後佢話會繼續做好每一個作品畀大家睇！

全文如下：

私事一向都不回應，因為想大家關注係我工作、作品。但今次涉及我工作態度，我想自己回應一下。

多謝大家關心，睇到報章話我聲稱自己拍劇唔去頒獎禮而係去拍拖，想講少少。

首先，劇集嘅拍攝一早已經完成，而我請假係早喺1個月前請咗，原因係屋企人有事，處理該事嘅時間係同頒獎禮相撞，對外講話係因工作未能出席係覺得關乎我屋企人嘅事冇必要公開講太多。

我嘅工作態度一直冇變，仍然係想做好每一個作品畀大家聽、畀大家睇。

祝大家新年快樂