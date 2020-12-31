林秀香封視后　朴海鎮捧MBC演技大獎

韓國MBC電視台年度頒獎禮《MBC演技大賞》昨晚舉行，男星朴海鎮憑劇集《上司實習生》勇奪最高榮譽的「演技大獎」，而《上》劇共奪得4個獎，成為全晚大贏家。

《上》劇的最高收視錄得7.1%，是今年最高收視的MBC劇集，而朴海鎮繼2008年在《MBC演技大賞》獲得新人獎後，相隔12年再拍MBC劇集便奪得大獎，亦是他出道14年來首個大獎，他指拍攝《上》劇讓他感到很幸福，又指若沒有拍檔們，他不會有機會站上頒獎台，他又特別為在疫情下度過艱難時間的大家打氣：「雖然不知道還會不會有機會得到這個獎，假如能用這個獎換一個願望，我想用來換我們珍貴的日常生活，希望大家一起加油！」

年度劇集獎由《上》劇奪得，而男星金應洙就憑《上》劇與《當我最漂亮的時候》的女星林秀香獲得水木迷你劇集及短劇部門的「最優秀演技獎」，男星申成祿則憑《Kairos》與《365：逆轉命運的1年》的南智賢獲得月火迷你劇及短劇部門的「最優秀演技獎」，「最佳配角獎」則由《上》劇的金善映及《365：逆轉命運的1年》的李勝旭奪得。

以下是得獎名單

演技大獎：朴海鎮《上司實習生》

年度劇集獎：《上司實習生》

最優秀演技獎（水木迷你劇及短劇部門）：金應洙《上司實習生》、林秀香《當我最漂亮的時候》

最優秀演技獎（月火迷你劇及短劇部門）：申成祿《Kairos》、南智賢《365：逆轉命運的1年》

優秀演技獎（水木迷你劇及短劇部門）：林周煥《The Game：朝著0點》及《愛我的間諜》、金瑟琪《那個男人的記憶法》

優秀演技獎（月火迷你劇及短劇部門）：李俊赫《365：逆轉命運的1年》、南奎麗《Kairos》

黃金演技獎：沈宜英《我的燦爛人生》

最佳配角獎：李勝旭《365：逆轉命運的1年》、金善映《上司實習生》

新人獎：安普賢《Kairos》、金慧峻《十匙一飯》