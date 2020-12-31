周末迎新一年食餐好　中西日Takeaway悉隨尊便

仲有唔夠一日就要告別2020年，喺迎接2021年嘅同時，相信唔少人未必會跑上街吹住寒風迎接新一年，反而留喺暖笠笠嘅屋企，與親朋好友食住大餐、開住派對倒數迎New Year及周末吧！今日介紹中西日外賣餐單，人少少分享又得，一大班人開心食住歎亦得！

中式大堆頭熱住食

唔少人喜歡大堆頭美食，如果屋企人多又或有長輩嘅想圍爐歡欣迎新一年嘅美食之選，首推盆菜。潮江春及潮庭即日至2021年2月26日於全線推出「蠔皇原隻鮑魚花膠盆菜」，用料相當多，有蠔皇扣吉品鮑魚、蠔皇扣花膠、潮式稻草鴨、雞、元貝、蝦棗、花菇、海參、蘿蔔角、蠔豉、蓮藕、土魷、五花腩、芋頭、髮菜鯪魚球，有4位、6位及12位供選擇，全家人齊齊食住迎2021年！推廣期內，於網上訂購並於分店自取更可獲贈1張「HK$100電子優惠券」，憑指定信用卡選購佳節外賣食品更可享8折優惠。

西式外賣全單8折

喜歡食西餐嘅亦有唔少好選擇，好似主打人手即叫即製創意薄餅的Wildfire Pizzabar，早前推出全新火雞薄餅（Turkizza）、脆燒火雞腿等，還於即日起推出外賣派對套餐，經指定外賣平台柯打任何套餐或食品/飲品全單滿HK$200即享8折優惠，其中一間外賣平台外賣自取滿HK$200更可享全單6折；足不出戶也可以歡慶樂聚！

日式燒肉迷燒住歎

喜日食日式燒肉嘅對東京派嘅燒肉鼻祖Yankiniku Jumbo唔會陌生，作為全日本首創享用和牛不同罕有部位嘅始創者，配合極度精煉準確刀法以及技巧烹調和牛不同部位，讓大家一次過品嘗到最正宗、最全面嘅日式燒肉體驗。品牌於今個除夕新年假期首次推出JUMBO嚴選和牛燒肉2人及4人外賣套餐，配搭多款優質新鮮A5黑毛和牛，包括上肩肉、牛小排、上牛小排、橫隔模腹肉等，味道濃郁而不油膩，一試難忘。怕唔夠食？餐廳特別推出節日特別價（優惠價）額外加點其他單品，如Jumbo皇牌菜式野原燒、極上黑毛和牛系列：夏多里布朗、西冷及牛柳等。