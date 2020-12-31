2020最後1日懺悔！郭敬明首為15年前抄襲道歉

憑電影《小時代》系列走紅兩岸三地嘅大陸知名作家兼導演郭敬明，早前被瓊瑤等111名編劇、導演、製作人與作家聯署斥責，今日佢凌晨零時，突然喺社交網發懺悔長文，首度承認於15年前抄襲莊羽嘅作品，並向對方及大眾道歉！

郭敬明2006年被法院裁定，著作《夢里花落知多少》整體上構成抄襲莊羽嘅《圈里圈外》，要賠償20萬元人民幣（約23.6萬港元），但當時拒絕道歉，佢今日喺網上寫道：「當時的我無法面對自己的內心，於是在律師問我選擇寫道歉信還是刊登判決書的時候，年少輕狂的虛榮和抗拒讓我選擇了逃避道歉，以直接在報紙上刊登判決書來履行法律懲罰。當時自己一度很反抗，不肯承認自己的錯誤。」

往後15年，佢話一直避談抄襲事件，但隨住年紀漸長，加上一直以來都接收到老師及網友批評，所以喺今日選擇面對自己過去嘅錯誤！佢鄭重向莊羽道歉，又請大家以佢為鑑，拒絕抄襲，尊重創作。

最後佢話會將把《夢里》呢本小說出版後獲得嘅線上線下所有版稅及全部收益計算清楚後，全部賠償給莊羽，如果對方唔接受，就會捐畀公益慈善機構。

而今早，莊羽就發文回應，坦言：「的確是一份遲來的歉意，我接受郭敬明先生的道歉。」並建議對方將有關版稅及全部收益成立一個反剽竊基金，而郭敬明表示會按照提議，一同成立基金，並再次道歉。