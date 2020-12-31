響應環保　高級時裝品牌玩舊牛？

有接觸過牛仔褲嘅人都應該知道牛仔褲其實係相當襟着，基本上要着爛一條牛仔褲係好難嘅事，再者就算真係畀你日着夜着到膝蓋或褲腳位置磨穿咗，其實都唔會影響其結構而令你着唔到。但人總係貪新鮮，又或者身形會變，所以買買埋埋的牛仔褲最終都會變成衣櫃入面嘅「雞肋」。日前，高級時裝品牌Miu Miu就於社交煤體發布將會於春季推出Upcycled環保系列，將一些舊嘅Levi's®牛仔褲經重新設計賦予新生命，雖然暫時只見到一張粉色設計的牛仔褲皮牌照片，但單單印於皮牌下方的「Miu Miu」及右側「501®」字樣已經叫時裝迷流晒口水。

作為牛仔褲領域的龍頭品牌，Levi's®近年亦相當積極為「雞肋」搵出路，去年推出的Levi's® Authorized Vintage系列就是響應環保的得意之作。由品牌專業團隊於數以萬計的古着當中挑選一些合適的牛仔褲及牛仔褸，以人手為一些輕微瑕疵進行復修，並於內裡蓋上專屬標記作為品牌認證，最後再次將單品於店舖作「二次發售」，情況就如大家購買由車廠認證的二手汽車一樣。上月，Levi's® Authorized Vintage系列更邀請美國街頭品牌AWAKE NY合作，聯手推出加入拼布細節的Type III Trucker Jacket及501® Jeans兩款單品，雖然設計風格甚有以往JUNYA WATANABE MAN x Levi's®影子，但不同的是前者是用古着作素材，更加合乎現時大勢所趨的環保時裝潮流。