效法郭敬明？于正認抄襲向瓊瑤致歉：血一般的教訓

大陸作家兼導演郭敬明今日凌晨突然出Post為15年前抄襲事件，首次向作家莊羽道歉！而同樣被點名聯合抵制、陷入抄襲風波嘅大陸電視劇《延禧攻略》監製兼金牌製片人于正，亦發文向台灣著名作家瓊瑤道歉！

于正就6年前劇集《宮鎖連城》侵犯《梅花烙》版權一事，向對方表示：「我誠摯地向你道歉！這份道歉現在才來，並非我不願意承認錯誤，而是我缺乏足夠的勇氣。」佢話呢6年唔係大家所見到咁順利，要承受巨大壓力：「除了給你的賠款之外，我還面臨平台、投資方等一系列的賠償，這是對我最好的懲罰，也是血一般的教訓。」佢話視瓊瑤為偶像，忽略咗對方同社會都需要通過一個公開嘅道歉證明佢嘅誠意：「我知道錯了，用了6年正視了這個錯誤。」最後佢向所有原創者、關心及愛護佢嘅人、合作夥伴道歉！而瓊瑤接受傳媒訪問時就表示睇到對方發文，希望佢能知錯就改。

于正有份參加嘅綜藝節目《我就是演員》受到好大影響，之前疑因聯合抵制已經延播1期。于正喺發道歉函後宣布離開節目，而《我》本來一共有3位導演評審，包括于正、曾國祥（已退出）及章子怡，未知節目是否可以繼續進行？

全文如下：

道歉函

尊敬的瓊瑤老師：

關於《宮鎖連城》侵犯《梅花烙》版權一事，我誠摯地向您道歉！

這份道歉現在才來，並非我不願意承認錯誤，而是我缺乏足夠的勇氣。您是我從小到大的偶像，您的每一本書我都耳熟能詳。有一天能像您這樣，站在創作故事的巔峰，便是我最大的夢想。然而我卻把這一切搞砸了，不僅僅傷害了您，也把自己的生活搞得一團亂。我知道，這不是一句道歉所能彌補的。

這6年裏我並非大家眼中的一帆風順，生活、事業都要從零開始，承受了巨大的壓力，除了給您的賠款之外，我還面臨平台、投資方等一系列的賠償，這是對我最好的懲罰，也是血一般的教訓。有很多次我都下定決心想對您寫點甚麼來表示我的懺悔和痛心，但遲遲不敢下筆，時間愈久就愈不敢！

這些都是我單方面的心理活動，我忽略了您和社會公眾都需要通過一個公開的道歉來看到我悔過的誠意。我知道錯了，用了6年正視了這個錯誤。

再次向您致以最誠摯的歉意，希望您健康、長壽，也希望有機會跟您當面道歉！我會一如既往的收藏您每一部小說，並以您為榜樣，創作出更多老百姓喜聞樂見的故事！

同時，我也向所有原創者道歉、向關心和愛護我的人道歉、向合作夥伴道歉！也希望我的經歷能為每一個創作者帶來警示，敬畏原創、尊重法律！

于正

2020年12月31日