積穀防疫　胡定欣封胡杏兒做終生偶像

藝人胡定欣以碎花紅色超短連身裙為維特健靈銅鑼灣旗艦店開幕擔任剪綵嘉賓，騷美腿抗寒風！仲即場讓中醫把脈，他說之前拍戲比較辛苦，幸好有調理，冇咩病痛：「今年經歷咁大疫情，自己Keep住食五色靈芝又做運動，大家都更着重健康。」

她指往年除夕會有好多倒數活動，今年好平靜，用另一個方式來迎接。問會與好姊妹聚埋倒數？她說：「唔得啦，但約咗用視像倒數。」坦言難得今次有機會出席公開活動，希望下年樣樣更好。問今年收入如何？她嘆了一口氣說：「我冇特別計，亦都唔使計，因為冇，但有句話講『好天斬埋落雨柴』，我過去2年都冇拍劇，但都有做其他嘢做，有啲廣告同代言工作，之前有積蓄，好感恩咁嘅市道都唔使擔憂住。」

談及好姊妹胡杏兒懷第3胎，她表示一早已收到好消息：「佢今次好神秘，但我哋成班姊妹都發現佢有孕味，留意到佢有變化，個樣唔同咗，似有BB嘅樣，個鼻大咗，但自已又心諗佢返咗大陸4個月，如果有咗應該唔會接綜藝節，仲要有咁多情緒起伏嘅節目，所以我真係覺得佢好叻，對事業、對家庭都做得好好，係我終生偶像，要好好向佢學習。」

而維特健靈創辦人陳曦齢透露今日好日特別揀今日開幕，店舖投資過百萬：「今次喺我哋嘅旗艦店，面積比其他店舖大，依家大家都好關注健康，疫情下生意都還托賴。」