靈敢侶情：愛寫書　怕簽書

上星期，都在趕新書的攝影工作，每天睡一小時，累得不得了。

出一本食譜書，工序真的很多，先要定下整本書的主題，然後定分類，到底要用早午晚餐去分，還是以烹煮方法分比較好？這樣去分會否太常見？但不平凡地分又是否最好？

繼而就要決定食譜數量，是「50個食譜」讀起來順口一點，還是55個、56個？慢着，如果是50個，分四類，除不盡，那就52個吧？嗯，但「52個食譜」讀起來好像不太順口。

想好之後，我便得從寫下的500多個食譜去選擇，但不說選擇，也不是以我的個人喜好去選，而是要從讀者的角度去想，例如做法會不會太難？太難的話，讀者買了書也不會跟着做，不過，同時又不能太容易，不然讀者只會覺得無必要買這本書。想完做法，又得想配搭，到底是鹹甜各一半，還是主要鹹、主要甜？

有定案之後，別以為可以開始寫，因為要把大綱交給編輯，讓同事跟老闆開會談一談這本書的可行性、有沒有地方要修改、食譜是否吸引、主題是否配合等等。若一切順利通過，我才可以開始寫。

寫食譜，跟寫小說和散文不一樣。小說和散文可以自由創作，用十頁紙寫一個意思（只要好看）都沒人會阻止你。但寫食譜，則要在有限字數內清楚寫下做法，令拿着書的讀者都能夠明白，所以是既不能咬文嚼字，也不能賣弄行內術語。

亦由於我的食譜著作均是中英對照，對照的意思是，中文版和英文版需要保持相同意思。記得有一次，我寫英文版時寫了一句「Simmer until reduced by half」，但在中文版，我則寫着「調至小火，煮至收乾一半」。結果在對稿時，編輯便問我：「為何英文版不寫『Adjust to low heat』？」我答：「寫Simmer夠啦！」後來才想起，可能沒太多人明白Simmer就是有「用小火（低於沸點）慢慢煮」的意思，當然只好全部修改。

終於，我把書中的食譜都寫好了，便得約時間拍食物照片，這可是最痛苦的一個環節。一本書閒閒地50個食譜，我本書有56個，換言之我要煮足56道。曾經有行外朋友說：「有幾辛苦啫？上晝煮兩味，下晝煮兩味咪得囉！」我想，他是以為攝影師和編輯都很閒，哈哈！若真的每天拍4個，豈不是要用人家14天的時間？所以，真實情況其實只有3至4天，即是說，我每天要煮最少14道菜，煮完還要預備明天的14道菜、後天的、大後天的。有讀者以為，拍食譜照會有很多東西吃、很多食物包走，再一次哈哈！不會的，根本沒人有時間吃。

完成拍照，便進入對稿、選照片、排版的步驟，這時就得看一本書有多少頁、有多少版位剩，再決定寫多少篇散文、要不要找人寫序等等。寫好了，再對稿，然後由出版社完成美術設計、印刷、發行、宣傳⋯⋯

所以作為作者，需要有多重工作的能力、組織力要夠強，不能寫漏一篇、拍漏一張照片，亦不能五時花六時變，因為，這將會影響很多同事。

至於本書的銷量最終是好還是不好，就得看它的命運。作者，只是一位媽媽，但孩子在得到我給予的一切之後，長大了能否飛黃騰達，媽媽也只能放手讓它去闖。我能做的，只有在心裏希望可以有更多人欣賞我的孩子、珍惜它、重用它。

告訴大家一個秘密，其實我好怕出席簽名會，不是說我不喜歡見到讀者，而是我好驚簽書。雖然，我已經簽了幾千本，但我還是經常簽錯，例如讀者明明說她的名字是「Amy」，同事也在耳邊告訴我「這位叫Amy」，我都可以手抽筋地寫了「Fiona」！但我總不能用塗改液，或者刪去Fiona，再在隔籬補寫Amy嘛！其他的，還有明明是2019年，我寫了2010，想簽周靈山，我寫了周山、靈周。還好，我家讀者個個善良正面，見我簽錯還會哈哈大笑說：「錯版好吖，值錢呀！」希望將來，這些錯版真的能賣到一點錢，幫他們換餐晏啦！