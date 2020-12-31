張衞健想演豬八戒　自爆新秀決賽前席伊館瞓覺

藝人阮兆祥、黎耀祥主持的清談節目《雙祥見》邀請了張衞健及麥長青（麥包）上節目，黎耀祥與2位師兄弟久別重逢，加上阮兆祥、張衞健識於微時，4人談得不亦樂乎！節目中，3師兄弟少不免重溫當年拍攝《西遊記》時的點滴。

張衞健覺得有些時候是難以帶動氣氛：「印象最深刻係拍攝水簾洞時，嗰陣係最後一日，之後水簾洞再冇其他拍攝，拍到3點幾都未拍完，但嗰晚無論如何都要拍完，你哋都知道水簾洞有好多簾洞有好多老猴子、細猴子，好多已經攤晒喺石上瞓咗，完全頂唔順。我真係試過拍到尾嘅時候跪喺嗰度，跪喺度講唔該你哋幫吓手，仲有3場咋，麻煩你哋玩吓跳吓。」阮兆祥也問3人如現在有機會再拍《西遊記》會不會再拍攝？張衞健坦言如果有機會想演豬八戒，因為角色多發揮，而且自己也不夠體力力像沙僧一樣抬木箱。黎耀祥則表示不想再拍，因為實在太艱辛，而且現在難以再演從前的豬八戒，自己又不想演孫悟空。麥包反而想再重新演一次沙僧看能否做得更好。

除了3師兄弟之外，張衞健跟阮兆祥也同樣關係密切，皆因2人均是同一屆新秀出身，一同見證着大家的成長和變化。提起新秀，張衞健大爆當年比賽前做了一件鮮為人知的怪事。當時正值決賽前席，他一直想為甚麼在浴室洗澡時總是唱得比綵排及準決賽好？後來他得出一個答案，因為家中是很熟悉的地方所以沒有壓力，於是便思考怎樣令伊館想像成有家的感覺？最後為了增加對伊館的熟悉感，決定直接在那裏睡覺，當晚他在觀眾席看着舞台和觀眾席入睡，現在回想起來也覺得自己很傻，並且笑說當年的評判應該是看錯，因為他認為阮兆祥比自己唱得更好。