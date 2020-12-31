受疫情影響　黃美棋生意額跌一半

藝人鄺潔楹（Judy）與黃美棋今日出席《煮場爭霸》記者會，美棋爆Judy很努力學烹飪，Judy表示：「我向來好鍾意上網睇片，好多煮食教學，我哋之前拍飲食節目都會走入餐廳嘅廚房去偷師。」

美棋自言有心去學，上次在節目中跟大廚學煮的長腳蟹三食更學以致用：「前幾日同朋友烤長腳蟹，我都有打畀大廚問佢點用蟹膏炒飯。我新一年有個目標畀自己，就係要有個新關係。（做煮飯婆？）唔係，我係問大廚收唔收徒弟，我真係好欣賞佢。佢表面OK咗，我話畀幾日時間佢考慮。」她稱若成功拜師會請Judy試其廚藝。

講到新一年目標，Judy謂希望不用再戴口罩：「戴口罩拍節目始終有影響，又要預備多幾個替換，而且我哋個飲食節目《香港美食一條街》原本計劃開新一輯，但都因為疫情而冇咗，都有啲可惜。」美棋亦指其投資的食肆受第4波疫情影響生意額下跌一半。

另外，早前美棋的男友鍾健威被影到買戒指，問她是否好事近，她笑言：「我都想知，仲未到我手，唔知佢送畀邊個，可能只係睇吓！（係咪有結婚計劃？）冇咁快，因為疫情同好多原因，最快都2、3年後。」至於之前被傳跟酒吧富二代拍拖的Judy就自稱跟對方是關係幾好的朋友：「我十畫都冇一撇，半撇都有嘅。」