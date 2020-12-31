2020十大賣座日本片！《鬼滅》力壓《今日我至叻II》

又到年尾，又是埋單為日本電影票房計數的時候，今年日本片最強票房，非《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》莫屬，不但是2020年日本本土電影及外語片之冠，更是登上日本史上最賣座電影寶座，計算至12月28日止，錄得302億8,000萬日圓（約22.76億港元）票房，其實日前公布最新數字，在日本上映73天，吸引2,404萬9,907人次入場，票房達324億日圓（約24.41億港元），日本片及外語片全部都要俯首稱臣。至於外語片票房冠軍，是迪士尼動畫《魔雪奇緣2》（Frozen II），取得133億7,000萬日圓票房（約10億港元）。

而十大票房中，有一半都是動畫電影，能夠一較高低的真人版電影，有賀來賢人主演的《今日我至叻II》和長澤正美主演的《信用欺詐師JP:公主篇》，分別佔據票房榜2及3位。龜梨和也主演的恐怖片《入住凶宅請敲門》、菅田將暉主演的《糸》及藤原龍也主演的 《賭博默示錄 遊戲終局》，分別排第5、6、8位。

2020年日本本土電影票房十大

1. 《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》302億8,000萬日圓（計算至12月28日）

2. 《今日我至叻II》 53億7,000萬日圓

3.《信用欺詐師JP : 公主篇》38億4,000萬日圓

4.《電影多啦A夢：大雄之新恐龍》 33億5,000萬日圓

5.《入住凶宅請敲門》23億5,000萬日圓

6.《糸》22億4,000万円

7.《劇場版紫羅蘭永恆花園》21億円～

8. 《賭博默示錄 遊戲終局》20億6,000萬日圓

9.《命運之夜-天之杯Ⅲ：春之歌》19億5,000萬日圓（計算至12月上旬）

10.《我的英雄學院劇場版：英雄新世紀》 17億9,000萬日圓