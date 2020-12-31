【健樂事】作息有序　新一年健康啲

正所謂「健康就是財富」，是時候對自己的身體負責了！（互聯網）

轉眼間已來到2020年最後一天，過去一年，在疫情陰霾下，每個人的生活都大受影響，當大家為自己訂下新年目標時，可有一項與健康有關？

在中醫學角度，人是大自然一部分，生活務必符合自然規律，順應天時，才算健康，所以醫學古籍《黃帝內經》提出了「十二時辰養生法」，意思指每日十二個時辰各有相應的經絡或臟腑值班，只要日常作息能夠配合，就可發揮養生作用。希望新一年健健康康的話，是時候按以下提示，調整一下生活習慣了！

時段：子時（午夜11時至凌晨1時）

膽經最旺，若能處於熟睡狀態，有利排毒，亦可保陽氣。

時段：丑時（凌晨1時至3時）

肝經最旺，身體應保持熟睡狀態，有助肝臟分解體內毒素。

時段：寅時（凌晨3時至5時）

肺經最旺，這段時間的體溫和血壓較日間為低，故要注意保溫，避免着涼。

時段：卯時（上午5時至7時）

大腸經吸收血氣的當令時間，在此時起床的話，宜趁空腹喝杯暖水，有助潤滑腸道。

時段：辰時（上午7時至9時）

胃經最旺，建議進食一頓營養均衡的早餐，以應付一整天的工作。

時段：巳時（上午9時至11時）

脾經最旺，因脾主思，又主四肢，趁該段時間工作、學習，將較專心。

時段：午時（上午11時至下午1時）

心經最旺，又是陽氣最旺之時，不妨放慢工作步伐，閉目養神片刻，讓自己回一回氣。

時段：未時（下午1時至3時）

小腸經最旺，趁該時段內進食午餐，有利小腸經吸收食物營養。

時段：申時（下午3時至5時）

膀胱經最旺，適宜工作和學習，因小腸經已將午飯營養傳送至大腦，精力較充沛。

時段：酉時（下午5時至晚上7時）

腎經最旺，它主宰人體水液代謝，建議稍作安頓，多喝開水，讓腎臟清洗體內毒素。

時段：戌時（晚上7時至9時）

心包經最旺，它與體內氣血循環相關，此時應放鬆心情，讓百脈得以休養生息。

時段：亥時（晚上9時至11時）

三焦經最旺，它掌管人體氣機運作，同樣與體內氣血循環相關，宜好好休息，盡量在晚上11時前就寐。