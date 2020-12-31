2020就快過！藝人有乜目標未做到？

2020年話咁快又過，唔知藝人年頭訂立咗嘅目標，至今有乜嘢未完成呢？

蔡思貝：「今年未完嘅目標係身形上想更加fit、想操大一個碼，呢個係未達成嘅目標，下一年目標除咗想喺身形上更fit，更加想上多啲課程，好似想跳番舞，學更加多嘅嘢，希望有時間、同埋有專注力可以做到。」

馬國明：「今年未達成嘅目標因為疫情搵得唔夠多錢，所以想出年疫情快啲過去，等香港人、全世界都可以過正常生活，大家搵多啲錢，身體健康。」

龔嘉欣：「今年因為工作太忙，雖然開始咗學古箏，但嚟緊都想勤力啲上堂，希望快啲可以表演畀大家睇。明年希望拍劇可以做到一啲大家未見過我做過嘅角色，可以喺螢幕上同大家分享。」

羅天宇：「喺唱歌上一直想突破一個關口，但係一直未突破到，2021年我會更加畀心機，希望可以唱到想唱嘅歌，突破到一啲音域。」

張振朗：「今年做唔到就係keep住去做GYM，因為疫情GYM Room都不定期開放，希望2021年可以做到堅持去做GYM，畀觀眾睇到我更完美嘅身形。」

林盛斌（Bob）說：「今年因為疫情有好多願望未能達成，希望出年可以完成，好似好希望將自己嘅talk show帶到去歐美、澳洲或者更遠嘅地方，希望2021年可以達成，我會加油嘅。」

林淑敏：「2020年我成日都好想挑戰自己，想試吓跑10或者15公里，甚至乎半馬啦，但呢個目標似乎係未達成，因為我未開始，希望呢個2021年我希望可以邁向呢個目標，由5公里開始跑起先，同埋希望做多啲好嘅作品畀大家睇。」

林凱恩：「2020年我仲未達成嘅願望，我覺得仲未突破到自己，所以希望2021年我可以壞多啲，可以多番少少女人味，喺角色上多啲發揮，希望畀個新嘅形象大家。」

農夫：「今年係我哋20周年，原本諗住開騷，但開唔到，我哋最想達成都係呢個，如果開得成，即係大家都健健康康，回復正軌。」

賴慰玲：「喺2020年入面，我係冇諗過自己冇去過旅行嘅，所以呢一樣係我2020年未做到嘅嘢，但係我哋都要展望將來，2021年我希望有新嘅目標，就係儲肥啲自己，操靚啲身形，以最靚見大家。」