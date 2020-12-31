2020年娛樂圈最爆事件 你揀邊一單？

2020最爆事件，你揀邊一單？

2020年對所有人來說是不平靜的一年，娛樂圈亦發生了各種大小事件，各位朋友又覺得哪一件事最驚爆呢？

首先港台，一定不得不提「偷食事件」，台灣舞王羅志祥被拍拖9年的內地網紅周揚青分手，女方數臭他約女玩「多人運動」，和旗下女藝人有私情，令小豬除了流失大量粉絲，工作亦全面叫停，「舞王」即時變成「冇晒」！

另外本地亦有無綫小花朱智賢背男友謝東閔，車廂偷食人夫黎振燁，事後2人雖獲另一半原諒，但事業上則未能幸免，同被無綫掟入雪櫃！

而荷里活方面就有銀幕首位占士邦蘇格蘭巨星辛康納利於10月31日因病離世，享年90歲

令不少「007」迷大嘆惋惜，另外漫威超級英雄賣座片《黑豹》男星Chadwick Boseman因大腸癌併發症離世，終年43歲，亦令人悲痛！

日韓方面《進擊的巨人》男星三浦春馬於今年7月突然自殺身亡，震驚各界。

不過娛樂圈今年也有喜訊，由韓國導演奉俊昊執導，韓國男星宋康昊主演的韓國電影《上流寄生族》於年初勇奪得《金球獎》的最佳外語片，成為首套於該頒獎禮得獎的韓國電影

之後於《奧斯卡金像獎》更是威到盡，除了捧走六項大獎，更成為首部獲得最佳電影的亞洲電影與非英語電影，創下奧斯卡歷史！日本賣座動畫電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》今年10月在日本開畫，破盡紀錄！

另外本地喜事代表有，馬國明與湯洛雯秘撻，何雁詩鄭俊弘和張寶兒與袁偉豪這兩對有情人開花結果，都是值得高興的！

希望2021年無論是娛樂圈還是社會，都會有更多好消息！