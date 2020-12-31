推國産劇損失慘重　胡杏兒懷胎6個月預告順産生B

藝人胡杏兒喺內地逗留4個月參加真人騷《演員請就位2》，剛回港就喺聖誕節公布懷有第3胎，將4年抱3。

為拍攝染髮廣告首次公開露面，她透露逗留在內地期間接下這個廣告，客戶一直等她回來：「因為之前喺內地都唔知能唔能夠留到最後，可能隨時被淘汰就可以返嚟。（有咗幾多個月？）差唔多6個月，其實一早有計劃，返大陸前已經知，得老公知，計過如果比賽去到最後都未見肚，依家攞到好成績都好開心。（老公擔唔擔心？）佢唔擔心，仲好放心，因為要隔離所以冇去探望。」肚裏BB未知性別，過幾日會去產檢。

問為何沒有向好姊妹們公布孕情？胡杏兒說：「之前一直喺內地，如果大家知就會想照顧我，又擔心我，但我健步如飛，一切好正常，唔想人哋擔心，我連奶奶都呃埋，返嚟先話佢知，佢好開心。」問面對即將要撫養3個小朋友，負擔大，要搏命接Job？她說：「我覺得貴有貴養，平有平養，我哋崇尚平養，所以唔係話有負擔，最緊要有咁嘅機會。」

目前的工作已安排到農曆新年，好感恩疫情期間仍工作不斷，要珍惜機會，但因懷孕而推掉多部國產劇：「我推咗5部劇，依家除咗孕婦都做唔到其他角色。（推劇損失幾多？）我唔敢計，都未去到講價錢，只係有好嘅機會，損失同啲好嘅拍檔合作，生完再努力。」

由於胡杏兒害怕開刀，所以會順產。問3個是否夠數？她猶豫地說：「夠啦啩，雖然老公好恨生女。（如果再生仔點算？）我諗都要封肚喇啩，生唔係問題，教育佢哋要好多精力同心血。」