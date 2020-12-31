元旦日限時72小時　搶先入手Harden Vol.5

由adidas Basketball為NBA球星James Harden推出的簽名籃球鞋Harden Vol.1，自2016年面世以來每一代都加入新技術去提升其戰鬥力，於今年快要結束之時，全新Harden Vol.5終於正式登場。鞋款設計從James Harden出色的運球變向能力擷取靈感，外觀延續一貫低筒設計，通過掃描過千位運動員足部，研發出最貼合人體足部結構的鞋面，同時新作亦用上創新FUTURENATURAL技術製作，以一體化熱壓鍛造技術將鞋面與大底結合，提升靈活度及增強穩定抓地表現。

自Harden Vol.1開始，BOOST緩震中底科技就一直被搭載到此系列鞋款上，今代Harden Vol.5就配備極輕巧材質LIGHTSTRIKE及全掌BOOST雙緩震中底科技，分別為鞋款帶來回彈力、穩定性及充足能量回饋，同時鞋踭內置4個緩衝墊可以為雙腳提供出色的緩衝保護。鞋款採用白色作主調，並加入藍、橙及粉等鮮艷配色，鮮明色彩及豐富圖案設計就取自James Harden個人衣着風格，鞋舌亦綴有其專屬標誌及簽名。由2021年1月1日起，Harden Vol.5將於adidas香港官網（www.adidas.com.hk）以限時72小時方式率先發售，籃球迷千祈唔好錯過。